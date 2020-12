Tom Cruise se obořil na štáb kvůli nedodržování rozestupů při natáčení. ‚Jinak letíte,‘ řekl

Americký herec Tom Cruise podle médií nevybíravě napadl za porušení bezpečné vzdálenosti štáb, s nímž právě natáčí v Británii film Mission: Impossible 7. Podle amerických sdělovacích prostředků chce Cruise zabránit dalšímu zdržení natáčení a dohlíží na dodržování opatření proti šíření nákazy koronaviru. Film má být do kin uveden v listopadu příštího roku, ale natáčení bylo několikrát kvůli epidemii přerušeno. Los Angeles 17:17 16. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tom Cruise při natáčení v Římě. | Foto: Guglielmo Mangiapane | Zdroj: Reuters

Nyní se točí u Londýna a osmapadesátiletý Cruise i ostatní nosí roušku. Rozčílil se, když viděl stát dva členy štábu těsně jeden vedle druhého, přičemž mají dodržovat dvoumetrovou vzdálenost. „Vytváříme tisíce pracovních míst. Nechci už nic takového znovu vidět. Nikdy, jinak letíte,“ řekl Cruise, přičemž své rozhořčené volání proložil mnoha peprnými nadávkami. Britský The Sun svůj článek o tom doplnil audionahrávkou, avšak hrubá slova v ní jsou překryta pípnutím, částečně jsou zachována v textovém přepisu.

Natáčení bylo v únoru přerušeno v Benátkách kvůli epidemii covidu-19, obnoveno bylo v září a štáb nyní cestuje mezi Itálií, Norskem a Británií. Podle britských sdělovacích prostředků se Cruise snaží za každou cenu zabránit dalšímu zdržení a za vlastního půl milionu liber (14,5 milionu korun) najal loď, na níž se může štáb a herci izolovat.

„To díky nám se v Hollywoodu znovu točí. Protože věří v nás a v to, co děláme,“ pokračoval ve svém výlevu Cruise a provinilcům řekl: „Vykládejte to lidem, kteří přišli o své domy, protože se přestalo natáčet. To jim jídlo na stole ani školné pro děti nezajistí. S tím, s myšlenkou na budoucnost této branže, chodím každý večer spát.“