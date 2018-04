Soudit může jen ten, kdo to zažil, říká Töpfer. Ve filmu o Kriegelovi by mohl hrát hlavní postavu

V úterý by oslavil narozeniny František Kriegel, muž, který v roce 1968 jako jediný v kremelském zajetí odmítl podepsat moskevský diktát. Jeho příběh možná ožije na filmovém plátně. Kriegela by si ve snímku mohl zahrát Tomáš Töpfer. „Nevím, zda o tom mluvit. Aby se to nezakřiklo,“ řekl Töpfer pro Radiožurnál. Praha 20:02 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Režisér spolu s producentem zatím shánějí peníze, což je vždy alfa a omega každého projektu. Scénář už je ale hotový. A je krásný,“ neskrývá herec nadšení. Pokud totiž film vznikne, nepůjde jen o životní příběh Františka Kriegela, ale o skutečný dobový dokument.

„Je to velmi zajímavé jak pro ty, kteří to prožili, tak pro ty, kteří se narodili o mnoho let později. A jestli budu hrát přímo hlavní postavu? To bude záležet na sponzorech,“ shrnuje Tomáš Töpfer.

Zatím se ale minimálně na první pohled zdá, že právě Tomáš Töpfer je pro roli Františka Kriegela, muže, který se proslavil svým „ne“, nejlogičtější volbou. On sám strávil řadu let jako senátor. Během nich stihl hlasovat proti Lisabonské smlouvě, proti přímé volbě prezidenta i některým dalším bodům, které měla tehdejší ODS v koaliční smlouvě.

Jak sám dodává, jeho situace se ale s tou Kriegelovou v roce 1968 nedá ani v nejmenším srovnávat. „V Senátu každý hlasuje podle svého svědomí,“ vysvětluje herec a někdejší politik. „I když jsem tedy hlasoval proti svému klubu, nikdo na mě netlačil. Vše bylo velmi noblesní.“

Představit si, že by se dnes on sám ocitl ve stejné situaci jako František Kriegel v Moskvě, je tak pro něj velmi těžké. Naštěstí. „Žijeme v jiné době. Představit si to umím, soudit to ale může jen ten, kdo to prožije, nebo kdo to zasadí do souvislostí. Nejsem filozof, ale odsoudit něco, co jsme nezažili, je velmi snadné.“

Změní politika člověka?

Když on sám před 12 lety vstupoval do politiky, mnoho lidí si klepalo na čelo. Jiní byli přesvědčení, že ho politika od základů změní. Jak se zdá, černé scénáře se zřejmě nenaplnily. A může za to prý divadlo.

„Nikdy jsem neodešel z divadla. Vždy jsem byl v kontaktu s lidmi a se světem. Vím, že lidé, kteří dělají jen politiku, se mohou odtrhnout od reality, mně se to naštěstí nikdy nestalo,“ vysvětluje Tomáš Töpfer.