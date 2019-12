Nejlepší filmy roku 2019: rozvodové martýrium, zdrcující svědectví z Aleppa i jihokorejští příživníci

V roce 2019 překonalo studio Walta Disneyho několikrát své vlastní rekordy v tržbě. Snímek s podtitulem Endgame uzavřel první kapitolu megaúspěšné komiksové série o Avengerech a stal se nejvýdělečnějším filmem historie. Streamovací služba Netflix opět posílala své postavení mezi producenty a distributory. To potvrzuje i výběr 10 nejlepších filmů uplynulého roku podle recenzentky serveru iROZHLAS.cz, na kterém figuruje pár titulů z jeho nabídky. TOP 10 Tajný sklep 7:17 20. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

10. Kde je moje tělo?

Takový ten pocit, že vám v životě něco chybí, přenesený do kouzelného a stejnou mírou morbidního putování uříznuté ruky za svým bývalým majitelem. Francouzský animák Kde je moje tělo? patří zaslouženě k nejdojemnějším a vizuálně nejzajímavějším filmům roku. Od 29. listopadu je ke zhlédnutí na Netflixu.

9. Booksmart

Debutový film herečky Olivie Wildové navazuje na tradici komedií o náctiletých, jako byl třeba Superbad. Daří se jí ale vytvořit originální, pozitivní energií napumpovaný a především velmi humorný příběh, v němž dává prostor ženským postavám, které se jinde tak často neobjevují. V tuzemské distribuci snímek utrpěl odpudivým a vlastně nepříliš odpovídajícím překladem Šprtky to chtěj taky. Proto se také držím původního názvu. Booksmart měl premiéru 30. května.

8. Žena na válečné stezce

Islandský snímek nabízí skrze tragikomický příběh 50leté ekoteroristky skutečně nepravděpodobnou reklamu na islandské přírodní krásy. Doprovází ho přitom trojice hudebníků, kteří se postupně z opakovaného vtipu stanou aktivními účastníky vyprávění. Žena na válečné stezce letos zahájila přehlídka severského filmu Scandi. Do kin vstoupila 31. ledna. Recenzi na snímek si můžete přečíst zde.

7. I Am Easy to Find

Můžete se sami rozhodnout, jestli je zhruba 30minutový snímek Mikea Millse doprovodem k hudebním skladbám kapely The National, nebo je to naopak. Alicia Vikander v těch 164 černobílých okamžicích lidského života zachytí tak upřímný prožitek jako jen málo herců v letošní hrané filmové tvorbě. Celý film je k vidění na YouTube.

6. Dokud se tančí

Kolik se toho dá vyjádřit tancem. Žízeň po svobodě, vzpoura rigidním tradicím a maskulinitě, touha po intimitě. Švédský oscarový kandidát Dokud se tančí hraje všechny ty noty s vášní i křehkostí.

V Gruzii, kde se odehrává a kde se také potají natáčel, vzbudila premiéra násilné protesty kvůli jeho homosexuální tematice. Snímek byl uveden na queer filmovém festivalu Mezipatra, kde také získal Diváckou cenu. Distribuční společnost Queer Kino ho uvede na jaře 2020 do kin.

5. Dcera

Krátký animovaný snímek studentky pražské FAMU Darii Kashcheevy má za sebou velmi dobrý rok. Poté, co si ho do programu vybral festival v Annecy, zažívá jeden úspěch za druhým. Naposledy se dostal do užších nominací na prestižní Cenu Akademie, čímž navázal na dřívější výhru studentského Oscara.

Není se proč divit, že Dcera dokáže promluvit k zahraničnímu publiku. Její loutky z papírmaše v animaci napodobující roztřesenou ruční kameru bezeslovně vyjadřují emoce, kterým se dá snadno porozumět, ať už je to vzájemné lidské nepochopení, výčitky nebo potřeba blízkosti. Více o filmu se dozvíte zde.

4. Maják

Dva strážci majáku, jeden bohapustý ostrov a několik lahví tvrdého alkoholu, které provázejí jejich pomalé propadání šílenství. Nový snímek režiséra hororové Čarodějnice je naprosto zvrácenou filmovou lahůdkou, která zvládá být zároveň vizuálně podmanivá i klaustrofobní. Nechybí tak krvelačný svár jednoho z protagonistů s rackem nebo halucinace o sexu s mořskou pannou. Willem Dafoe i Robert Pattinson jsou v nejlepší herecké formě, zdařile jim sekunduje i všudypřítomná ohlušující siréna.

Maják ve svém programu nabídl například filmový festival v Londýně nebo ve Vratislavi. V rámci několika exkluzivních premiér ho uvedou na začátku ledna 2020 pražská kina Světozor, Aero a Bio Oko, královéhradecký Bio Central a brněnské Univerzitní kino Scala.

3. Parazit

Jihokorejská mnohovrstevnatá tragikomedie o chudé, ale mazané rodince si získala fanoušky po celém světě. Zrodila množství meme, virálních videí a remixů krátkého popěvku o přijaté falešné identitě jedné z postav. V současnosti zaslouženě patří mezi favority oscarového klání, a to nejen v kategorii cizojazyčných filmů. Předpremiéru si Parazit odbyl na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, do kinodistribuce se pak dostal 3. října.

2. For Sama

„Samo, budeš si pamatovat Aleppo? Odpustíš mi, že jsme tu zůstali?“ ptá se ve zdrcujícím dokumentu For Sama (Pro Samu) své dcery syrská novinářka a filmařka Waad al-Kateab. Syrové svědectví z válkou zdevastovaného města, kde si děti v jednu chvíli hrají v ruinách vybuchlého autobusu a v druhé oplakávají členy své rodiny, získává jejím komentářem až poetickou kvalitu. Ukazuje světu krutost, k níž docházelo a současně se snaží své malé dceři vysvětlit, proč se i přesto s jejím otcem nerozhodli Aleppo opustit. V březnu 2020 by se měl dokumentární film objevit v českých kinech.

1. Manželská historie

Noah Baumbach natočil vztahový horor. Stačilo, aby celkem věrně zachytil měnící se pouto mezi dvojicí, která prochází rozvodem. V Manželské historii, v níž se inspiroval vlastní partnerskou rozlukou, bravurně míchá humor s palčivým zármutkem.

Adam Driver, který se Scarlett Johansson vede jeden z nejlépe obsazených filmů roku, by si zasloužil hereckou cenu jen za geniální fyzickou komedii se zavíracím nožíkem. Snímek je od 6. prosince k vidění na Netflixu. Recenzi na něj si můžete přečíst zde.