Nejlepší filmy roku 2023, co jsme v kinech (ne)viděli: duchové, pády z okna a mikrodávka Andersona

Přesycení nabídkou dosáhlo v roce 2023 nových výšin. Které filmové tituly, ať už ze žánru životopisných dramat, romantických komedií nebo animované tvorby, by vám určitě neměly ujít? Osobní výběr toho nejlepšího, co uplynulý rok přinesl, sestavila recenzentka serveru iROZHLAS.cz. TOP 10 Kino / Online 17:26 1. ledna 2024

All of Us Strangers

Čtyřicátník Adam (Andrew Scott) je v tvůrčí a životní krizi. Něco ho táhne na předměstí do domu, kde bydlel jako malý. Nachází tam oba své rodiče (Jamie Bell, Claire Foy) přesně tak, jak vypadali před svou smrtí. Co vypadá jako nemožné setkání, dává prostor konverzacím, které nikdy nemohly proběhnout.

Vysoce emotivní snímek Andrewa Haigha skrývá v duchařské zápletce, inspirované novelou Taičiho Jamady, poměrně jednoduchý, ale podmanivě sehraný příběh o odvaze (někdy doslova) otevřít dveře lásce. All of Us Strangers uvedly festivaly v Londýně, New Yorku a Telluride. Na svou českou kino či online premiéru snímek zatím čeká.

Anatomie pádu

Justine Triet natočila 150 minut precizního procedurálního dramatu s nepolevující (a multijazyčnou) Sandrou Hüller v hlavní roli. Vyšetřování náhlé smrti jejího muže odhalí nemalé skutečnosti o manželství, autorství a soudních procesech, v nichž ani tolik nejde o hledání pravdy jako o nevděčnou výhru. Zcela zaslouženého držitele Zlaté palmy a Palm Dog Award, tedy ocenění nejlepšího zvířecího hereckého výkonu, z Cannes, stále hrají vybraná česká kina.

Are You There, God? It's Me, Margaret.

Jsi tam, Bože? To jsem já, Margaret. Oblíbený román Judy Blume se 50 let od svého vydání dočkal filmové adaptace. A je celkem jedno, že se mezitím stihl vymyslet internet a sociální sítě, protože dospívání a především pak dychtivost dospět co nejrychleji jako lidská přirozenost zůstala skoro neměnná. Americký snímek je k zakoupení ve vybraných videotékách.

Bottoms

Když chtějí dvě nepopulární kamarádky (Ayo Edebiri, Rachel Sennott) sbalit roztleskávačské hvězdy své školy, jsou pro to ochotné udělat mnohé: třeba i předstírat, že strávily nějaký čas v pasťáku, a na základě své vymyšlené tvrďácké pověsti založit dívčí klub rváčů. Nejdrsnější teen komedie loňského roku se do českých kin nedostala. K vidění je ale aspoň na Amazon Prime Video.

Electra

Očekávaná druhotina animátorky Darii Kashcheevy potvrdila její roli jako tvůrkyně a vypravěčky, pro kterou zřejmě neexistují hranice stran zachycení toho, co se obvykle velmi těžko vyjadřuje slovy. Krátkometrážní Electra byla součástí kinocyklu FAMU Four.

Karaoke Blues

V jedné z nejlepších romantických komedií uplynulého roku se do sebe zamilují alkoholik Holappa (Jussi Vatanen) a osamělá prodavačka Ansa (Alma Pöysti). Proti nim stojí v podstatě všechno, od telefonních čísel odvátých větrem po deprimující stav světa. Karaoke Blues stále hrají vybraná česká kina.

Kocour v botách: Poslední přání

Parťák animovaného zlobra vyčerpal osm kočičích životů a opustila ho odvaha. Ve filmovém pokračování, které přišlo do kin už v bezčasí mezi vánočními svátky roku 2022, se tak místo šermířských soubojů musí potýkat s přívalem panických atak. Celkem nevídaná vyzrálost a emoční otevřenost rodinného příběhu v kombinaci s poutavou vizuální stránkou dělá z tohohle filmu kousek, který není radno minout. Druhého Kocoura v botách najdete ve vybraných videotékách nebo na streamovací platformě SkyShowtime.

Oppenheimer

Příběh vědeckého objevu a jeho nedozírných následků. Pomyslná zadní část koňského převleku, který na sebe přes léto vzal kinofenomén Barbenheimer, sice na tržbách na Barbie nestačil, ale stran filmových kvalit rezonoval podstatně lépe. Oppenheimera v původní i dabované verzi si můžete půjčit či zakoupit ve vybraných videotékách.

Podivuhodný příběh Henryho Sugara

Všechny autorské vrtochy spisovatele Roalda Dahla a filmaře Wese Andersona spojené do čtyř půvabných, ačkoli svou kadencí slov někdy lehce omračujících kraťasů. Kdo si chce mikrodávkovat pořádně koncentrovaný svět teatrálnosti, barev a osové souměrnosti, může tak udělat na Netflixu.

Tár

Dramatický příběh génia, který přijde o čest i psychické zdraví, nebo komediální fraška o pádu jednoho ega? Podvratný snímek Todda Fielda je kouskem hodným naprostého diváckého úžasu, a to nejen díky nekompromisnímu výkonu Cate Blanchett v roli dirigentky prestižního německého orchestru. Tár je k přehrání ve vybraných videotékách nebo na streamovací platformě SkyShowtime.

Filmy pod čarou

Fair Play (trailer), May December (trailer), Můj románek s manželstvím (trailer), Všechna ta krása a zabíjení (trailer), Vzplanutí na Rye Lane (trailer)