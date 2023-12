Tři mušketýři nejsou tak úplně hrdinové. Athos je zlomený šedý vlk, říká herec Vincent Cassel

Tři mušketýři dostali podobu dvoudílné výpravné filmové podívané. Česká kina začala promítat druhý díl pod názvem Milady. Režisér Martin Bourboulon angažoval řadu předních herců a hereček. Vincent Cassel hraje mušketýra Athose. Eva Green se představuje jak Milady, Louis Garrel je francouzský král Ludvík, François Civil dostal roli D’Artagnana. Na otázky Českého rozhlasu odpovídali režisér Bourboulon i herec Cassel. Rozhovor Praha 20:58 15. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tři mušketýři letos dostali podobu dvoudílné výpravné filmové podívané plné intrik a akčních sekvencí | Zdroj: Bioscop

Čeho jste chtěl s novou adaptací Tří mušketýrů dosáhnout?

Martin Bourboulon: Tři mušketýři nebyli ve Francii adaptovaní do filmové podoby 60 let. Říkal jsem si, že to je dobrá příležitost se do nich pustit a kombinovat epiku a intimní linii. V komplikované době, jaká dnes je, dokáže film diváky přenést do minulosti, nabídnout jim trochu potěšení a úlevy.

Takže si myslíte, že éra náboženských tlaků a válek s dneškem souvisí?

Bourboulon: Možná víc než kdykoli dřív. Minulé náboženské konflikty dnes pořád rezonují, stačí, když se podíváte na letošní události. Je důležité si historii připomínat. Pro Dumase bylo důležité zachytit něco z dobové politiky. Stejně jako vyprávět o kamarádství a věrnosti mužů, kteří se vydávají za dobrodružstvím.

Jak jste pracoval s herci? A ve filmu se objeví také jeden český herec.

Bourboulon: Se skvělými herci se pracuje snadno. Jakmile se dobře udělá casting, je to na place už mnohem snazší. Bylo to úžasné. A český herec Ivan Franěk se objeví právě až ve druhém díle, v Milady, jako muž jménem Ardenza. Vycházeli jsme spolu výborně. I díky svému akcentu a vizáži to pro mě byl perfektní padouch.

Režisér Martin Bourboulon adaptoval klasickou látku Alexandra Dumase s angažoval řadu předních herců a hereček | Zdroj: Bioscop

Kdo byli vaši dětští hrdinové?

Vincent Cassel: První, který mě napadne jako můj dětský hrdina, je Baron na stromě od Itala Calvina. Vím, že hodně inspiroval například Federica Felliniho. A později, když jsem chtěl začít s filmem, byli moji hrdinové Marcello Mastroianni a Robert de Niro.

Takže žádní mušketýři?

Cassel: Když jsem byl kluk, tak jsem si na mušketýry taky hrál, to jo. Ale neřekl bych, že si je opravdu pamatuju jako hrdiny.

Složitá akce, dlouhé záběry

A jakým hrdinou je tedy Athos v novém filmu? Jakou podobu jste mu chtěl dát?

Cassel: Především bych řekl, že si nemyslím, že to je hrdina. Spíš antihrdina. Ostatně jako většina postav, které za svou kariéru ztvárňuju. Mám na něm rád, že je zlomený, trpí mnoha výčitkami a pocity viny. Je na světě s tím, že pro něj žádné vykoupení neexistuje. Žije v minulosti. Má svým způsobem sebevražedné tendence.

Máte nějakou oblíbenou repliku nebo oblíbený moment ve filmu, který tohle pojmenovává?

Cassel: Mám! Ale nemůžu ji říct, protože bych toho z filmu moc prozradil. Omlouvám se.

Chápu. Tak mi řekněte, jak jste si užil natáčení akčních scén, prosím.

Cassel: Já upřímně řečeno věřím, že točit akci je zábava, ale taky to dělám už nějakých 35 let. Takže to není něco, co bych si na natáčení nejvíc užíval. Ale na Třech mušketýrech bylo skvělé, že režisér trval na tom, abychom akci točili souvisle, v dlouhých záběrech. Celou scénu najednou.

Takže v tom bylo hodně adrenalinu. Bylo nás na place hodně najednou, akce byla složitá, záběr dlouhý, takže jsme to nikdo nesměli zvorat. Bylo to riskantní. Ale jinak já osobně si hlavně říkám, že mi bylo 57, možná už mě na podobné věci dlouho najímat nebudou!

Pio Marmaï v roli Porthose | Zdroj: Bioscop

Co vás tedy na vašich postavách zajímá víc, když říkáte, že akční natáčení to není? Je to psychologie?

Cassel: Nejde ani tak o psychologii. Prostě mě víc zajímá herectví než kaskadérství. Natáčel jsem spoustu věcí, dělal před kamerou kung-fu a skákal sem a tam. Když se mě novináři ptali, jestli to mám zapotřebí, říkal jsem, dělám to teď, protože můžu! Až budu starší, tak už si to nebudu moct vyzkoušet. No ale teď je rok 2023 a já pořád točím akci.

Hrál jste skutečně dost velké množství drsných chlapíků od pomstychtivé postavy ve snímku Gaspara Noé Zvrácený až po násilníka z předměstí v Nenávisti. I váš baletní režisér v Černé labuti žene hlavní postavu Natalie Portman na hranu. Byl pro vás tedy Athos v něčem výzva?

Cassel: Já se nejvíc zaobírám tím, jak postavu udělat co nejautentičtější nebo můžeme říct co nejuvěřitelnější pro publikum. Přemýšlel jsem o Athosovi jako o starém šedém vlkovi. Měla to být podle mě taková otcovská figura pro ostatní mušketýry. Chtěl jsem využít to, kým jsem se sám stal, ve prospěch své postavy. Nechtěl jsem soupeřit s mladší generací, která ve filmu je.