Kandidát na Oscara padělkem? Na Tvář vody si stěžuje rodina mexického dramatika

Rodina amerického dramatika obvinila mexického režiséra Guillerma del Tora a americkou filmovou společnost Fox Searchlight z plagiátorství kvůli snímku Tvář vody. Podle stížnosti, která byla podána ve středu u soudu v Kalifornii, film nápadně připomíná hru Paula Zindela z roku 1969. Informoval o tom ve čtvrtek deník The Guardian. Tvůrci filmu, který má letos nejvíce nominací na Oscary, obvinění odmítli. Los Angeles 16:45 22. února 2018

Dramatikův syn David Zindel tvrdí, že autoři filmu Tvář vody okopírovali divadelní hru nazvanou Let Me Hear You Whisper, kterou napsal jeho otec. Podle Zindela měli proto před jeho použitím požádat o autorská práva. Autoři filmu ale odmítají, že by o Zindelově díle byť i jen slyšeli.

„Stížnost je vykalkulovaná a podaná schválně těsně před hlasováním o cenách Oscar,“ uvedla mimo jiné v prohlášení společnost Fox Searchlight a obvinění ona stejně jako režisér odmítla. „Budeme se bránit všemi silami a dokážeme originalitu díla,“ napsala také společnost.

Tvář vody má 13 nominací

Americká filmová akademie má o cenách Oscar rozhodnout 27. února a výsledky budou slavnostně vyhlášeny 4. března na galavečeru v Los Angeles. Snímek Tvář vody, který je moderní variací na příběh krásky a zvířete, má 13 nominací, mimo jiné v kategorii nejlepší film, režisér, herečka v hlavní roli či původní scénář.

Loni dostal tento snímek hlavní cenu na festivalu v Benátkách a letos Zlatý glóbus za nejlepší režii.

Ve stížnosti Zindela se uvádí, že film i dílo jeho otce vykazují celou řadu shodných rysů. Například děj obou se odehrává v 60. letech v době studené války v tajné laboratoři, kde se provádějí experimenty pro vojenské účely.

Protagonistkou obou děl je svobodná a introvertní uklízečka a podobné jsou podle stížnosti i vedlejší postavy, včetně obojživelného monstra, jehož schopnosti vědci studují.

Obě díla ale mají naprosto odlišný konec a ve filmu Tvář vody vystupuje důležitá mužská postava, která nepřipomíná nikoho ze Zindelova díla, napsal The Guardian.

Na Zindelovo obvinění, o němž The Guardian informoval už minulý měsíc, reagoval odmítavě i del Toro. „To dílo jsem nikdy neviděl, ani nečetl a nikdy jsem ani o něm dříve neslyšel,“ řekl mexický režisér na adresu Zindelovy divadelní hry z roku 1969.