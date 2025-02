Ty krávo! je vesnická komedie o lásce a sýru. Všichni mi tvrdili, že to nemůže fungovat, říká režisérka

Ty krávo! je nesmírně srdečný a pozitivní film. Zajímá mě, jestli nátura filmu vychází spíš z vás, nebo z prostředí, ve kterém se odehrává. Nebo ze žánrového naladění svérázného příběhu o dospívání?

Chtěla jsem vyprávět o regionu, ze kterého pocházím, což je Jura. Později jsem studovala v Lyonu, ale vrátila jsem se tam žít. Zdá se mi, že nám chybějí právě nějaké srdečné filmy o venkově, ve kterých je víc humoru než mizérie.

Chtěla jsem natáčet o něčem, co dobře znám. O lidech, se kterými jsem vyrůstala. Proto je to příběh o Totonovi, mám pocit, že takové lidi opravdu znám. Takoví lidé jsou trochu opuštění a ztracení a obdivuju jejich vůli se svým životem něco udělat. No a sýr typu comté je ve filmu tak důležitý, protože jsem prostě z regionu, kde je všudypřítomný. Život se točí kolem něj. Sýr se stal nástrojem vyprávění a z Ty krávo! velmi regionální film.

Takže jste Juru neopustila? Společnost je dnes hodně rozdělená a města si spojujeme s jiným životním stylem a liberálnějším, progresivnějším smýšlením. Zdá se, že pro filmaře, pokud jsou toho součástí, není snadné nakládat s realitou venkova.

Je pravda, že mi všichni říkali: když nežiješ v Paříži, tak nikdy nebudeš dělat film, nikdy to nebude fungovat, protože všechno je v Paříži. Tak jsem si říkala, dobře, možná to nepůjde, ale zkusím to po svém. Nepokoušela jsem se zalíbit lidem z filmového průmyslu, a nakonec to byla moje výhoda. Štáb je částečně moje rodina, lidé z okolí se velmi podíleli na natáčení filmu, všichni herci jsou neprofesionálové. Vyprávíme příběh s těmi lidmi a ne o nich.

Jedna velká překážka

Je to váš první celovečerní film. Bylo to pro vás těžké? Co byly hlavní překážky?

Byly to samé překážky. Jedna velká překážka!

Ve Francii je těžké sehnat finance, když nemáte filmové hvězdy. A když řeknete, že připravujete film o sýru, tak vám na to peníze nedá už vůbec nikdo. Jakože je to prý vtipné na papíře, ale nikdo to přece nebude doopravdy dělat. Musela jsem všechny hodně přesvědčovat.

Naštěstí moje producentka Muriel Meynard filmu věřila a nikdy se mě nesnažila přesvědčit, abych na to šla nějak jinak. Umožnilo mi to soustředit se na to nejdůležitější. Bylo to celé riskantní, ale odvážné, a to prostě někdy funguje lépe, než hrát na jistotu. Překážek bylo dost, ale všechny jsme překonali.

Kdybych někde ukradl dobré mléko a nastudoval výrobu sýru comté na YouTube, tak bych ho taky zvládl vyrobit jako váš hrdina?

Ano, není to tak složité! Naši herci ten sýr před kamerou skutečně vyráběli, ani v tomhle jsme nepodváděli. Ale čelil byste spoustě provozních drobností, musíte vědět, jaké teploty je potřeba dosáhnout a podobně. Sýr ale může dělat každý.

Sýr comté je kulatý. Možná nad tím moc filozofuju, ale je to jen náhodný detail, nebo jste o tom přemýšlela jako nad něčím příznačným nebo metaforickým?

To je legrace, že to říkáte. Už jsem tohle jednou od někoho slyšela. Ne, nepřemýšlela jsem o tom. Občas publikum ve filmech nachází věci, které si sama neuvědomuju. Podobně je to možná se stárnutím sýra a dospíváním našich hrdinů. Já ale o filmech předem neteoretizuju. Jdu po konkrétních věcech. Neřeším žádnou symbolickou rovinu.

Filmy o chudých

Někteří významní filmaři jako Ken Loach točí o chudých lidech a místních komunitách, které to nemají snadné. Dávají přitom důraz na jejich svéráz, vitalitu, hodnoty a smysl pro humor. I v těžkých filmech jako je Já, Daniel Blake nebo Starý dub. Jak se k němu vztahujete? Nebo máte třeba jiné mistry filmu?

Ke Kenu Loachovi mám silný vztah, protože je mistrem sociálního dramatu, humoru a autenticity. Dokáže to skvěle vybalancovat. Myslím, že ve Francii nikdo takový není. Jako bychom dělali vždycky jen buď drama, nebo komedii. Takže ano, Ken Loach je jeden z mých vzorů. Co se týče obrazové stránky, mám ale víc amerických zdrojů inspirace. Není to ale jeden film ani jeden konkrétní režisér.

Nebyla jsem v mládí moc velká milovnice filmu, protože jsem neměla ke kultuře přístup. Moji rodiče nebyli z oboru, přišlo to až později.

A kde se tedy ve vás později vzala vaše chuť dělat filmy?

Byla to víceméně náhoda. Chtěla jsem během dospívání odejít daleko ze své malé vesnice, kde jsem vyrůstala. Říkala jsem si, že chci vidět něco jiného. Vybrala jsem si film, aniž bych věděla proč. Nedokázala jsem si sama sebe představit jako režisérku. Až později, když jsem se začala účastnit nějakých natáčení a říkala jsem si, že se mi to líbí. Natočila svůj první krátký film a bylo mi jasné, že tohle je to pravé.

Chcete dál natáčet ve svém domovském regionu? Nebo jak si představujete, že budete v kariéře pokračovat po debutu jako je Ty krávo!?

To je dobrá otázka. Nechci dělat pořád to samé. Ale krajina Jury v sobě má ještě spoustu příběhů. A hodně různorodých. Je to skvělé filmové prostředí. Odtud pocházím, tady žije moje smečka, moje rodina, moji přátelé a všichni, kteří mi pomohli natočit tenhle film. Znám tu každý detail, mám v hlavě místa, lidi i krajinu. Chci pokračovat v natáčení stejným způsobem se stejnými lidmi, to je jisté. O čem budu vyprávět, to uvidím. Ale bude to se stejnou energií.