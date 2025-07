Uměl odhadnout, jaké diváky zrovna baví. To neumí každý, vzpomíná na Krampola režisér Magnusek

V sobotu ve věku 87 let zemřel Jiří Krampol, který se proslavil jako herec, bavič i legenda českého dabingu. Svůj hlas propůjčil například Jeanu Paulu Belmondovi. Proslavily jej televizní seriály, scénky s Miloslavem Šimkem či populární pořad Nikdo není dokonalý. „Byl to člověk, kterému o projekty šlo. Byl jejich součástí, když do něj někdo kopal, nebo ho někdo vyzdvihoval,“ vzpomíná pro Radiožurnál filmový režisér a scenárista Tomáš Magnusek. Rozhovor Praha 17:47 27. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Krampol | Foto: Jana Myslivečková | Zdroj: Český rozhlas

S Jiřím Krampolem jste dlouhodobě spolupracoval. Co pro vás osobně znamenal?

Člověk, který mi jako tvůrci dal šanci s ním spolupracovat v době, kdy mě nikdo neznal. Dělali jsme spolu můj v podstatě třetí film, ten první vůbec nikdo neznal a druhý byl dost kontroverzní.

On prostě řekl, že to vyzkoušíme: ‚Já si vás vyzkouším, vy si vyzkoušíte mě.‘ Dal mi tu možnost a od té doby jsme spolu točili 15 let. Poslední film jsem s ním měl točit v září letošního roku, to už se točit nebude.

Jaká s ním byla spolupráce na filmovém place?

Byl připravený, tak se to naučil. Samozřejmě měl rád improvizaci, byl bavič a komik, takže do toho dával kupu svých nápadů a podnětů. Každou chvíli vám tam něco posílal. ‚Tohle by bylo dobré tam dát, tohle by bylo dobré udělat.‘ Byl to člověk, kterému o ten projekt šlo.

Někdy máte herce, který odtočí svůj den, a už o něm neslyšíte, nepomůže. „Krampič“ byl člověk, který s tím projektem šel. Když měl premiéru, když do něj někdo kopal, nebo když ho někdo vyzdvihoval. Byl součástí projektu až do konce.

Režisérka Eva Toulová říkala, že zvládl i v 35 stupních natáčet 12 hodin v kuse. A ještě po poslední klapce řekl, ať ho odvezou někam na skleničku, protože co by dělal doma. Byla tam ta energie a určitý humor, který se s ním pojil, znát i při natáčení?

Ano, opravdu nebyl ten herec, který sedí sám někde vzadu u notebooku. Byl to člověk, který bavil a byl toho pořád součástí.

Když se podíváme do minulosti, co vás z působení Jiřího Krampola nejvíc oslovovalo?

Ten bavič, komik, který dokázal přijít a udělat humor – někdy na úrovni, někdy pro publikum, které tam bylo, to on dokázal dost odhadnout. To mě naučil, že dokázal odhadnout, pro koho ten humor je. To neumí každý.

Někdo má naučené scénky a vypráví je, ať tam sedí domov seniorů, nebo jsou tam puberťáci. Ale on si docela uměl poradit s cílovkou, která v tom sále seděla, minimálně já s ním mám tuto zkušenost.

A jeho dabérství, když daboval Jeana Paula Belmonda nebo Louise de Funèse…

Krampol je Belmondo. S Louisem de Funèsem budeme mít vždycky spojeného Filipovského. Jednou mi řekl, že to byl nejtěžší úkol v jeho životě. Nezkazil ho. Belmondo je pro mě Krampol jako de Funès pro mě bude Filipovský.