Umělci vypadají, že mají spoustu peněz. Ale žijí z projektu do projektu, přiznává herečka Formanová

Herečkou chtěla být od dětství a dnes je v angažmá Dejvického divadla, kde původně začínala jako šatnářka. Antonie Formanová ale v rozhovoru pro Osobnost Plus upozorňuje na to, že uživit se herectvím není v Česku snadné. „Mám pocit, že zde panuje klam. Když jsme jako umělci veřejně vidět, veřejně vystupujeme a jsme všude na očích, tak to působí, že máme stále strašně moc práce, peněz a že se vlastně máme jako prasata v žitě,“ říká Formanová. Praha 9:09 14. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Antonie Formanová, herečka | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

V Česku se dá divadlem uživit jen těžko, nedávno na to poukázala studie režiséra Jana Friče a Josefíny Formanové. „Sama nevím, proč je to tak těžké. Nemám na toto úplně odpovědi,“ přiznává pro stanici Český rozhlas Plus Antonie Formanová, sestra autorky studie.

Sestry pochází z uměleckého prostředí a Antonii to na jeviště táhlo od malička. Jejím otcem je divadelník Petr Forman, syn režiséra Miloše Formana, a matka Klára je scénáristka a dcera spisovatele Jiřího Stránského.

„Mám pocit, že zde panuje klam. Když jsme jako umělci veřejně vidět, veřejně vystupujeme a jsme všude na očích, tak to působí, že máme stále strašně moc práce, peněz a že se vlastně máme jako prasata v žitě,“ upozorňuje Antonie Formanová.

Práce u filmu a v divadle je ale proměnlivá. Po dokončení projektu často není práce na delší dobu, upozorňuje herečka.

„U filmu je to tak, že natočíte jeden film a ten vyjde třeba za dva roky. A během dvou let zápasíte s každým měsícem. Pokud nejste například v angažmá, tak nemáte stálý příjem a žijete z projektu do projektu,“ vysvětluje Formanová v pořadu Osobnost Plus.

Veřejnost tak nemá přesnou představu o tom, jak divadelní a umělecký svět vypadá. Často se podle ní ani nedá zjistit, kolik celkově práce za projektem stojí.

„Znám to z doby svého studia, když jsme už dostudovali a začali jsme dělat vlastní projekty. Člověk třeba stráví hrozně času na žádostech o různé granty. Ve výsledku se pak ani nedá spočítat, kolik poměrově dostal těch peněz,“ popisuje herečka.

Formanová proto doufá, že vznikne diskutovaný status umělce, který by ekonomickou situaci například herců pomáhal zvládnout.

„Osobně musím naštěstí zaklepat, že to zatím dokážu vyvažovat, ale samozřejmě jsem zčerstva dostudovaná herečka, která má dostatek projektů a nemá rodinu, kterou by musela živit. Takže já zatím v tom plavu dobře,“ dodává Formanová.

Jak se herečka dostala ze šatny Dejvického divadla až na pódium? Jak vypadají rodinné vztahy na jevišti? A jak vypadá přebíhání od filmu k divadlu a zpět? Poslechněte si celý rozhovor v Osobnosti Plus v úvodu článku. Moderuje Michael Rozsypal.