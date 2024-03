Umlčení režisérky Kashcheevy bylo nešťastné. Její myšlenka tím ale získala na váze, říká filmový kritik

Film Bratři vyhlásila Česká filmová a televizní akademie nejlepším snímkem loňska. Nicméně film získal z 15 nominací jen jednoho Českého lva, a to právě v kategorii nejlepší film. Při předávání cen došlo i na politické proslovy. „Letošek byl výrazný projevem Dariy Kashcheevy, která byla dosti nevhodným způsobem utnutá. Slyšeli jsme v tom přenosu přímo: ‚Je to moc dlouhé. Prosím, skončete!‘,“ hodnotí pro Radiožurnál filmový kritik Pavel Sladký. Rozhovor Praha 16:53 10. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daria Kashcheeva při přebírání ocenění za film Elektra | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Není zvláštní, když se nejlepším filmem roku stane snímek, který nezíská ocenění v žádné jiné kategorii?

Je to zvláštní a vyznívá to podivně z hlediska České filmové a televizní akademie, která film Bratři vyslala do klání o oscarovou nominaci a vzápětí se v naprosté většině kategorií rozhodla pro jiné tituly.

České filmové a televizní akademii se to v takové míře nikdy nestalo, i když se k tomu občas blížila. Podobně atypickým byl například rok 2001, kdy vyhrál Švankmajerův Otesánek. Ten dostal mimo hlavní ceny pouze dva České lvy — za plakát a za výtvarné řešení.

Nicméně letošní ročník skutečně patrně zanechal pachuť jak pro tvůrce Bratrů, tak ale i pro autory jiných filmů.

Nejvíce Českých lvů si odnesl televizní seriál Volha. Není to pro filmaře poněkud nelichotivý výsledek?

Je to jednak především důsledkem toho, že seriálová tvorba získává větší pozornost než kdy dřív. Je to ale také následek toho, že Volha vyvolala velké množství ohlasů. Velkou debatu rozvířila zejména doba, kterou seriál zobrazuje, čili normalizaci.

Také se ale hodně diskutovalo o charakterovém vybavení hlavního hrdiny Standy Pekárka. Volha totiž vypráví příběh o zrodu estébáka a akademici mají tendenci slyšet na seriály a filmy, o kterých se ve společnosti hodně mluví.

Seriály už v několika předcházejících ročnících naznačovaly, že stojí o to prorůstat do těch hlavních kategorií a právě letos k tomuto průlomu došlo.

Politické promluvy

Během večera tradičně zazněly i politické promluvy — třeba o slovenské politice nebo o nerovném postavení žen ve filmovém průmyslu. Bylo těchto společenských apelu méně než obvykle?

Nemyslím si. Byly určitě výrazně vybičované ročníky. V některých letech to souviselo třeba s prezidentskými volbami. Jindy byla zase politická vystoupení takřka utlumená.

Letošek byl hodně výrazný projevem režisérky a autorky filmu Elektra Dariy Kashcheevy, která byla režisérem (Českých lvů) dosti nevhodným způsobem utnutá. Slyšeli jsme v tom přenosu přímo jeho hlas: „Je to moc dlouhé. Prosím, skončete!“

To byl hodně nešťastný moment, který na to jednak výrazně upozornil a jednak přišel v momentě, kdy Daria Kashcheeva mluvila o nerovnosti příležitostí mužů a žen ve filmovém průmyslu. Takový zásah je pak dvojnásob nevhodný.

V neděli večer se chystá předávání Oscarů. Za největšího favorita je považován film Oppenheimer. Očekáváte, že bude dominovat?

Popravdě očekávám, že bude dominovat. Zůstává ale otázkou, jak to bude vypadat mimo kategorie nejlepší film, nejlepší režie a nejlepší mužský herecký výkon.

Zároveň oscarová nabídka je letos v mnoha ohledech zajímavá v nominacích. Třeba přítomností filmů jako je Zóna zájmu nebo Anatomie pádu, což jsou v zásadě evropské snímky, které letos prorazily daleko nad rámec kategorie nejlepší mezinárodní film.

Myslím si, že se o nedělní půlnoci, kdy oscarový přenos poběží, bude na co dívat. Ať už dominance filmu Oppenheimer bude větší či menší.