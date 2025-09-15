Univerzitní brněnské kino Scala čeká rekonstrukce. Opravy domu s narušenou statikou převezme město
V zavřeném Univerzitním kině Scala v Brně se zřejmě zase budou promítat filmy. Vedení města po dvou letech nejasností prohlásilo, že prostory se špatnou statikou nakonec zrekonstruuje na vlastní náklady. Filmoví fanoušci tak nebudou muset snímky sledovat v improvizovaném hledišti na schodech před hlavním sálem.
„Zatím se nám daří přežívat, je to teda velmi náročné, zvláště potom ekonomicky je to takřka neúnosné. Ale přežíváme,“ klepe na dřevo šéf kina Radek Pernica.
Scala vydělává hlavně na provozu baru, který funguje v bezpečné části budovy a částečně i na návštěvnosti improvizovaného kina na schodech, které pojmenovali Scalka. Podle Pernici v provizorním kině budou promítat do doby, než začne rekonstrukce hlavního sálu.
Podle magistrátu by mohla začít příští rok. Projektanti teď po dalším několikaměsíčním technickém průzkumu připravují žádost o stavební povolení.
„Pro nás je teď zásadní, že jsme ve shodě v tom, že chceme, aby bylo stoprocentně zachováno kino Scala,“ říká primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Transakce za jednu korunu
Dříve vedení Brna nabídlo budovu na Moravském náměstí Masarykově univerzitě, která si prostory v Městském domě pronajímala. Měla to být transakce za jednu korunu s tím, že si univerzita vše opraví.
Teď se město k rekonstrukci hlásí samo. Podle primátorky město povede jednání s Masarykovou univerzitou, zda by se případně na rekonstrukci nějakým způsobem nepodílela.
„Ve hře jsou stále všechny varianty, tedy i ta, že bychom v budově, pokud by došlo k její opravě, působili dál jako nájemce,“ tvrdí mluvčí univerzity Radim Sajbot.
Přesné náklady na opravu domu ještě Brno nezná. Po rekonstrukci by v sále měla opět být asi pětistovka sedaček a další šedesátka křesel se vejde do zavřeného sálu Divadla Bolka Polívky, který je umístěný ve stejné budově nad kinem.
Polívkovo divadlo od loňska hraje v nových prostorách v Bílém domě, které pro něj magistrát opravil.