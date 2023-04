Univerzitní kino Scala mělo oslavit desátou sezónu od znovuotevření. Místo toho mu ale hrozí zánik

Univerzitnímu kinu Scala v centru Brna hrozí zánik. Sídlí totiž v městském domě, kterému padá střecha. A ta je společná jak pro kino, tak Divadlo Bolka Polívky. Zatímco divadlu magistrát našel nové náhradní prostory, jedno ze tří nejnavštěvovanějších jednosálových kin v Česku má zatím smůlu. Letos přitom mělo slavit deset let od obnovení provozu. Brno 17:53 13. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kino Scala | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Je to hrozný zásah pro nás hlavně proto, že jsme neudělali nic špatně. My jsme to kino společně s kolegy z Masarykovy univerzity vedli řádně, prostě jsme se to snažili vydupat ze země a taky jsme to ze země vydupali. Ale majitel objektu zanedbal údržbu a proto jsme nuceni přemýšlet o tom, že skončíme,“ je skleslý šéf kina Scala Radek Pernica. Bojí se, že unikátní podzemní dvoupatrový prostor s kavárnou a sedačkami pro skoro pět set lidí v centru Brna brzy osiří. Zatím funguje na výjimku statiků do konce června.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jednomu ze tří nejnavštěvovanějších jednosálových kin v Česku hrozí zánik. Letos mělo Univerzitní kino Scala v Brně oslavit jubilejní desátou sezónu od znovuotevření. Místo toho je možné, že v létě zavře navždy.

„Osobně si myslím, že 30. června se kino zavře a bude zde probíhat nějaký rozsáhlý a několikaměsíční stavebně-diagnostický průzkum a ten napoví, co se bude dít dál,“ odhaduje Pernica.

Dramaturgie kina Scala se liší od velkých multiplexů v Brně, prostory kina jsou větší než dalších dvou kin, tedy Lucerny a Artu. Ročně Scalu navštíví asi sto tisíc diváků, další míří třeba na program Masarykovy univerzity, která si prostory od Brna dlouhodobě pronajímá.

„Byl jsem u znovuotevření kina potom, co ho Brno jednou zavřelo. Za těch necelých deset let si sem diváci našli cestu a už druhý rok po obnovení provozu se Scala stala nejnavštěvovanějším jednosálovým kinem v Česku a od té doby se pohybuje na prvních třech místech,“ vypočítává Pernica.

Špatný stav budovy

Vedení Brna taky několik let ví, že je sídlo kina i soukromého divadla Bolka Polívky ve špatném stavu. Magistrát připravoval velkou rekonstrukci budovy na Moravském a Jakubském náměstí, ale její stav se letos prý nečekaně zhoršil. A politici tvrdí, že město za aktuální situaci nemůže.

„Ta rekonstrukce dlouhodobě plánovaná byla a byli jsme na ni připravení, ale nemohli jsme vědět o tom, že ten stav je skutečně takto havarijní. Problém, který od února po průzkumu statiků řešíme, je problém, který vznikl při samotné konstrukci stavby ve 20. letech 20. století,“ hájí postup města primátorka Markéta Vaňková z ODS. Zjednodušeně jde o to, že střecha nemusí vydržet příští zimu, pokud by na ni napadalo příliš mnoho těžkého sněhu.

Rekonstrukce tak podle ní může trvat pět let a není jisté, jak bude drahá. Stejně jako to, jestli se vůbec dům bude opravovat pro kulturní účely. Primátorka i proto pomáhala najít soukromému divadlu Bolka Polívky nové prostory, do kterých se zřejmě do několika měsíců trvale přestěhuje. Bude to s nejvyšší pravděpodobností o zhruba pět set metrů dál, do sálu Břetislava Bakaly v Bílém domě, který bude nutné také částečně zrekonstruovat.

K tomu všemu ještě musela primátorka uklidňovat spor mezi divadelníky poté, co požádala šéfa Národního divadla Brno Martina Glasera, zda by Polívka nemohl hrát v Redutě na Zelném trhu. Glaser to odmítnul s tím, že dva různorodé soubory se do jednoho domu nevejdou tak, aby to oběma vyhovovalo.

Osud kina Scala přitom politici už tak intenzivně neřeší. Masarykova univerzita dlouho neměla informace o tom, co se bude dít dál. V úterý 12. dubna přišli zástupci kina i školy na jednání se zástupci divadla a města, schůzku vedli úředníci. Jasnější informace nepřinesli.

„Od města Brna zatím nemáme žádné oficiální stanovisko o pokračování provozu Univerzitního kina Scala po 30. červnu. Určitě však máme zájem pokračovat v jeho provozování. S městem, které je majitelem budovy, máme uzavřenou platnou desetiletou smlouvu a věříme, že město přijde s konstruktivním návrhem, který umožní zachování provozu kina,“ oznámil mluvčí školy Radim Sajbot.

Výročí od znovuotevření

Primátorka Vaňková vysvětluje, že Divadlu Bolka Polívky pomáhá i proto, že ho letos čeká 30. sezóna, kterou by nemělo odehrát v provizoriu. Tvrdí, že se město musí o své nájemníky postarat a odmítá výtky opozice, že herec a principál Polívka má údajně speciální zacházení proto, že loni v předvolebním kampani podpořil ODS a získal vyšší dotaci na provoz než dřív.

Univerzitní kino Scala v Brně | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Pro mě je Bolek Polívka brněnský a moravský fenomén. Myslím si, že bychom měli být všichni hrdí na to, a měli bychom mu být vděční, že svůj profesní život spojil s Brnem a byť ty možnosti měl, neodešel do Prahy nebo jinam do Evropy,“ zdůvodnila primátorka. Samotný Polívka pouze oznámil, že navrhované prostory v Bílém domě mu vyhovují a s přestěhováním tam souhlasí.

Kino Scala mělo letos na podzim oslavit 10. výročí od znovuotevření. Jestli se ho dočká, jisté není. A jeho šéf Pernica si ani není jistý, zda bude možné pro kino najít vhodný azyl. „My jsme se už kdysi poohlíželi po alternativním prostoru, kde bychom mohli Scale programově odlehčit. A s čistým svědomím můžu říct, že takový prostor, který by byl schopný suplovat to, co v Brně zastává Scala, v současné chvíli není. Nejsou to jen filmy, je to i program akademický, jsou to oficiální premiéry nebo festivaly,“ je skeptický Pernica.

Zároveň si láme hlavu s tím, kde letos Scala otevře své letní kino. Jeho tradiční dějiště na dvoře blízkého Místodržitelského paláce letos nepřipadají v úvahu kvůli tomu, že Moravská galerie bude dvůr opravovat.