Film o Janu Palachovi vtrhne do kin půl století od sovětské okupace. Podívejte se na první ukázku

Snímek Jan Palach mapuje posledních několik měsíců života hlavního protagonisty. Podle scénáře signatářky a mluvčí Charty 77 Evy Kantůrkové film natočil režisér Robert Sedláček.

Na rozdíl od úspěšného Hořícího keře Agnieszky Hollandové, který sledoval hlavně reakci okolí a následky, které Palachův čin měl, se Sedláček dívá na měsíce před tím.

Film se snaží ukázat mladého studenta, kterého měnící se doba a pasivita společnosti donutily k radikálnímu rozhodnutí. Režisér na základě historicky dostupných pramenů hledá okamžik, kdy se Palach ke svému činu rozhodl.

„Než přišla nabídka k tomuto filmu, byl to pro mě hrdina, který se upálil za vyšší princip. Od doby natáčení, kdy mám možnost proniknout do materiálů, je to v něčem normální mladý kluk. Měl i svoje vnímání světa, do kterého se uzavíral,“ řekl herec Českému rozhlasu.