Americký prezident je i postavou mnoha filmů a seriálů. V katastrofických scénářích se drží reality

Stane se něco, co nikdo nečeká. Teroristé ovládnou Kapitol, ve kterém hlava spojených států vystupuje s každoročním a velmi sledovaným Projevem o stavu unie. Nikdo z nejvyšších politických představitelů nepřežije - tedy kromě jednoho zvoleného záložníka, který je ukrytý na tajném místě. Člen nižšího kabinetu se okamžitě stává prezidentem. Je tak hlavní zápletka seriálu Prezident v pořadí pravdivá?

„Ano, je to pravda. Pravidlo určit záložního prezidenta během důležitých události, jako je třeba Projev o stavu unie nebo inaugurace, existuje. Vzniklo během studené války, kdy se USA bály sovětského jaderného útoku z ponorek umístěných v Atlantském oceánu,“ odpovídá spolupracovnice Českého rozhlasu v USA Julie Urbišová.

Ani nový seriálový prezident Tom Kirkman to nemá jednoduché. Musí se vypořádat například s tím, že někteří Američané nevěří v to, že by politik, který nebyl zvolený ve volbách měl vést zemi s 300 miliony obyvatel. I on je pak terčem útoku a skončí v nemocnici. Kdo ho v takovém případě může zastupovat?

„Jako první je viceprezident. Pokud by se stalo něco i jemu, přichází na řadu předseda Sněmovny reprezentantů a poté je to druhá nejdůležitější funkce v Senátu, tzv. president pro tempore. Následují jednotliví členové kabinetu, od ministra zahraničí po ministra obrany,“ uvedla Urbišová.

Příprava projevů

Americký prezident se objevuje i v mnoha katastrofických filmech. Ve snímku 2012 v Oválné pracovně zasedl Danny Glover. A svého filmového prezidenta měl i Den nezávislosti - toho si zahrál Bill Pullman.

Jejich řeč před národem připravili scénáristé tak, aby působila velmi spontánně a zároveň přesvědčivě. A své v uvozovkách „scénáristy“ má i hlava státu v reálném světě.

„Projev prezidentovi připravuje jeho autor projevů. Někteří prezidenti jich měli i víc. Záměr textu vychází z akcentu na konkrétní témata, jak se na něm prezident shodne se svými poradci či členy administrativy,“ vysvětluje bývalý zpravodaj české televize v USA Matin Řezníček.

Ze prezidentem USA tedy stojí celý tým spolupracovníků, který nepřipravuje jenom projevy. Velmi pečlivě sleduje i světová média a sociální sítě a snaží se pak na tiskových konferencích v Bílém domě na ně reagovat.