Když vám alkohol zničí život. Film Úsměvy smutných mužů se představí divákům v Karlových Varech

Když si kvůli závislosti na alkoholu zničíte osobní život a ztratíte všechno, o tom je nový český film režiséra Dana Svátka nazvaný Úsměvy smutných mužů. Natočil ho podle úspěšné autobiografické knížky Josefa Formánka, který sám prošel závislostí i protialkoholní léčbou. Film s Davidem Švehlíkem, Jaroslavem Duškem a Simonou Babčákovou ve středu tvůrci představí na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. Karlovy Vary 6:25 4. července 2018

Pětačtyřicetiletý zarostlý a životem unavený Josef F. stojí v zahradě psychiatrické léčebny. Po měsících terapie ví, že boj se závislostí bude běh na dlouhou trať.

Film Úsměvy smutných mužů vznikl podle knížky Josefa Formánka a hlavní roli dal režisér Dan Svátek Davidu Švehlíkovi. Jak vypadala příprava na roli, kde se herec musí obnažit až na dřeň?

„Máte ztvárnit momenty, kdy je člověk v alkoholovém opojení. Mnohem důležitější ale byl citlivý přístup v tom smyslu, aby to nesklouzlo ke karikatuře, a na druhou stranu aby to mělo sílu, emoční náboj. Kéž by se to povedlo,“ přibližuje pro Radiožurnál herec Švehlík.

Další smutné muže hrají Jaroslav Dušek, Ondřej Malý nebo Jaroslav Plesl. Pro režiséra Dana Svátka bylo důležité zapojit herce, kteří sami měli problém se závislostí. Nicméně Švehlík podle režiséra musel roli studovat bez této zkušenosti.

„Byla to pro něj výzva v tom, že to musel začít studovat od začátku. Prošli jsme velkým vývojem, kdy jsme strávili nějaký čas v léčebně, kdy studoval důsledky, následky, vznik té závislosti," popisuje režisér.

„Konzultovali jsme to s odborníky, takže v tomto směru udělal pro film moc. Musím říct, že se mi u českého filmu nestalo za celou dobu to, že by se někdo roli oddal tak jako David,“ pochvaluje si Svátek výkon Švehlíka a také ostatních herců.

Ve své novince chtěl divákům zprostředkovat okamžiky, které jsou pro běžného člověka jen pojmem z učebnice, třeba delirium tremens. A ukazuje, že některé závislosti se dají vyměnit za sport. Třeba autor předlohy Josef Formánek začal běhat dlouhé tratě a po natáčení závislost na běhání zůstala i některým hercům.

