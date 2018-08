V 91 letehch zemřel Neil Simon, am

Ve věku 91 let v neděli zemřel americký dramatik a scénárista Neil Simon, který za svůj život napsal tři desítky divadelních her, stejný počet scénářů a řady libret k muzikálům. Populární byl i u českých diváků, známé jsou například jeho scénáře k filmům Dobyvatel srdcí (1972), Zajatec 2. avenue (1975) či Vražda na večeři (1976). New York 18:36 26. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký dramatik a scénárista Neil Simon v roce 2006. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Simon zemřel v nemocnici na Manhattanu po komplikacích spojených se zápalem plic, oznámil podle agentury AP dramatikův dlouholetý přítel Bill Evans. Evans také v roce 2004 daroval Simonovi ledvinu.

Marvin Neil Simon se narodil 4. července 1927 v newyorském Bronxu do židovské rodiny. Začínal jako poslíček v podatelně společnosti Warner Brothers, brzy ale přešel ke psaní skečů a později scénářů ke komediálním seriálům pro rozhlas a televizi.

Na Broadwayi se překvapivě prosadil hned na první pokus: hra Come Blow Your Horn se dočkala 678 repríz a pod názvem Pojď si zařádit (1963) podle ní vznikl i hollywoodský film s Frankem Sinatrou v hlavní roli. Za muzikál Little Me (1961) obdržel první nominaci na cenu Tony (z celkem 17 nominací tři úspěšné) a definitivně se etabloval hitem sezony Bosé nohy v parku (1963). Následovala opět úspěšná filmová adaptace (1967) s ústřední dvojicí v podání Roberta Redforda a Jane Fondové.

Simon byl autorem řady dalších divadelních her. Za zmínku stojí například Podivný pár, Pokoj číslo 719, Vstupte!, Drobečky z perníku, Poslední ze žhavých milenců, Každý má svého Leona či Dámská jízda.

Na svém kontě má Simon čtyři nominace na Oscara a v roce 1991 obdržel Pulitzerovu cenu za drama Ztraceno navěky (Lost in Yonkers).