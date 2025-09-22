V San Sebastiánu začal filmový festival. Česko na něm reprezentují Nevděčné bytosti a Franz
Nevděčné bytosti a Franz, dva filmy z české produkce, které se ucházejí o Zlatou mušli, hlavní cenu Mezinárodního filmového festivalu v severošpanělském San Sebastiánu. Jeho 73. ročník začal v pátek a potrvá do soboty 27. září. Patří mezi nejvýznamnější filmové události roku. Každoročně vítá přední světové režiséry, herce a filmové kritiky.
Drama s prvky komedie o rodinných vztazích Nevděčné bytosti vzniklo v česko-slovensko-polské koprodukci. Natočil ho absolvent FAMU, režisér Olmo Omerzu ze Slovinska. Obsazení i tvůrčí štáb byli mezinárodní.
Nevděčné bytosti ale určitě lze považovat za český film, a to nejen proto, že Omerzu je v Česku usazený a dlouhodobě točí v české majoritní produkci s producentem Jiřím Konečným.
Jeho nový film je bezesporu široká mezinárodní koprodukce. Irský herec Barry Ward v něm představuje anglického otce mezinárodně poslepované rodiny. A je to rodina v potížích. Rodiče se rozcházejí a jejich děti tím rozhodně trpí.
A zatímco tatínek vezme děti na dovolenou do Chorvatska k moři, začínají se odehrávat události nejenom vztahové, ale také kriminální, protože i kriminální zápletka do děje filmu vstupuje. Snímek kolísá mezi dramatem a komedií.
Omerzu na sebe upozornil v San Sebastiánu v sekci prvních a druhých filmů už před lety snímkem Rodinný film, který zažil velmi úspěšnou mezinárodní cestu. A Nevděčným bytostem by se v San Sebastiánu také mohlo dostat dobrého přijetí. Svědčí o tom i novinářská projekce, při které publikum na překvapivé momenty filmu reagovalo velmi vstřícně.
Ceny Františka Filipovského za dabing získali Čárová a Šrom. Přihlášených bylo celkem 45 filmů
Číst článek
Bude zajímavé hledat různé společné vazby mezi oběma filmy. Mezigenerační otázky, dospívání a křehkost momentů s tím spojených Omerzuovu tvorbu provází dlouhodobě.
Smíšené reakce
V pondělí čeká festival v San Sebastiánu evropská premiéra filmu polské režisérky Agnieszky Holland nazvaný Franz, který se světu poprvé představil na filmovém festivalu v Torontu. Distribuční premiéru v Česku má ve čtvrtek 26. září. Jde o německo-polsko-českou koprodukci.
Dosavadní ohlasy na Franze vycházejí hlavně ze světové premiéry filmu a jsou velmi roztříštěné. Například renomovaný a vlivný web Indiewire napsal, že Franz je katastrofa, a dal mu známku čtyři minus.
Recenze v Hollywood Reporteru byla podstatně příznivější. Psala o tom, že jde o hravý film. Recenzent ve Variety také film hodnotil poměrně skepticky. Čili jednoznačně kladné přijetí to zatím rozhodně není.