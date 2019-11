Policie vyšetřuje aktéry z dokumentu o online obtěžování. Snímek vstoupí do kin v únoru

Dokumentaristé Vít Klusák a Barbora Chaloupková dokončili po půl roce střih svého připravovaného filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Tvůrci o tom informovali ve středu ty, kteří projekt finančně podpořili v rámci crowdfundingové kampaně. Snímek nyní čeká postprodukce obrazu a zvuku. Filmaři také potvrdili, že předali policii informace o sexuálních predátorech, s nimiž během natáčení komunikovaly jejich dospělé herečky. Praha 14:52 20. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Veškerý materiál jsme předali Policii ČR a víme, že se na případech intenzivně pracuje. Průběh vyšetřování je ale pochopitelně tajný, tudíž neznáme bližší informace,“ uvádějí dokumentaristé, kteří nyní spolu s trojicí hereček objíždějí debaty po celé republice.

„Spolu s herečkami Terezou, Sabinou a Anežkou mluvíme o naší zkušenosti z natáčení na odborných konferencích nebo na filmových festivalech. Zpětná vazba je neuvěřitelná a po měsících strávených u dodělávání filmu nám znovu vlévá tak potřebnou sílu do žil.“

Trojice dospělých žen během natáčení představovala 12leté dívky. Tvůrci využili jejich mladistvého vzhledu, aby co nejautentičtěji ukázali, s čím se v tomto věku potýkají děti v online prostoru.

Aby jejich komunikace s internetovými predátory prostřednictvím webkamer a sociálních sítí působila přesvědčivě, byly pro dívky vytvořeny v pražském filmovém studiu dětské pokojíčky. Celou dobu natáčení přitom byli přítomni psychologové, sexuologové či zástupci policie.

„Za 10 dní se objevilo 2,5 tisíce mužů, kdy drtivá většina z nich se snažila přesvědčit naše dívky, aby se svlékly, aby posílaly nějaké nahé fotografie, sami jim posílali fotografie svých ztopořených penisů, odkazy na porno včetně zoofilního nebo dětského z nějakého ruského serveru. Byla to neuvěřitelná řeka,“ popsal průběh natáčení režisér Vít Klusák ve vysílání Radiožurnálu.

Část vybraných peněz z crowdfundingové kampaně umožnila, že identita predátorů bude ve filmu skrytá pomocí speciální digitálně animované masky.

Snímek s názvem V síti bude mít 101 minut. Zhruba poloviční stopáž pak bude mít verze pro menší diváky, kterou dokumentaristé připravují ve spolupráci s odborníky z projektu E-bezpečí, Dětského krizové centra a Národního ústavu duševního zdraví. Osvětovou kampaní, jejíž součástí bude také speciální webová stránka a turné po školách s projekcemi filmu a následnou diskuzí, zaštítilo ministerstvo školství.

V prosinci se chystají několik předpremiér V síti pro ty, kteří snímek finančně podpořili v crowdfundingové kampani, během níž se tvůrcům podařilo vybrat přes tři miliony korun.

Do kin vstoupí dokumentární snímek na konci února 2020. Podle tvůrců je to proto, že by ho předtím ještě chtěli uvést na světových festivalech. „Rádi bychom tam film prezentovali, aby se dostal k co nejvíce dětem a rodičům a mohl tak otevřít fenomén zneužívání dětí na internetu nejen v Čechách a na Slovensku,“ vysvětlují.