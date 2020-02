VIDEO: Je doma máma? Tomáš Klus se ve videoklipu k filmu V síti proměnil v internetového predátora

Tvůrci dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu zveřejnili v neděli videoklip k nové písni Je doma máma?, kterou pro snímek složil Tomáš Klus. Sám muzikant se v něm převtělil do predátora, který si přes webkameru povídá s trojicí dospělých protagonistek filmu. Praha 10:47 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Režisér Vít Klusák oslovil Kluse s nabídkou složit pro film píseň poté, co se náhodou potkali na jedné akci. První verzi jejího textu poslal už o dva dny později.

„Když mi Vít nabídl, zda bych k V síti nenapsal píseň, přijal jsem vhozenou rukavici především proto, že ji hodil on. Jeho práce si nesmírně vážím, neboť jde do hloubky a nejen, že nastavuje zrcadlo, otevírá diskuzi, ale především s tématem pracuje kontinuálně a snaží se nabízet východiska, šířit osvětu, aktivizovat. To je velmi důležité,“ říká Klus ke spolupráci na očekávaném snímku, který má premiéru 27. února.

„Po Vítově vzoru jsem šel na dřeň a zvolil nepříjemný pohled z první osoby, protože myslím, že je na šokující téma nutné upozornit ‚šokantně‘. Jsme totiž, jak se říká, dnes už zvyklí na ledasco. Sám jsem neměl tušení, jak alarmující je situace, neboť mé děti doposud V síti nejsou. Jsem ale přesvědčen, že film hne i bezdětnými.”

Součástí videoklipu je také choreografie nazvaná tanec predátora. Jejím autorem je tanečník Marek Zelinka, vítěz StarDance z roku 2015.

Stigmatizace predátorů?

Ačkoli tvůrci v tiskové zprávě sdělili, že záměrem videoklipu i samotné písně „rozhodně není téma zlehčovat, ale naopak ještě více upozornit na problém zneužívání dětí na internetu a především k diskuzi přitáhnout i mladší diváky, kterých se to týká především“, čelí nyní i kritice.

Jak například píše v komentářích na YouTube uživatelka Alena Vávrová, autoři V síti v rozhovorech k filmu zdůrazňovali fakt, že neexistuje model internetového predátora a že takového člověka nejde v běžném životě snadno rozpoznat, protože může pocházet ze všech společenských vrstev a věkových kategorií.

„Dokument podle teaseru působí dojmem, že se nespokojí jen s obecnými informacemi, ale jde mnohem víc do hloubky problému a troufne si dokonce i na několik osobních setkání. To je ten důvod, proč se mnou tolik rezonuje,“ uvádí Vávrová s tím, že má z videoklipu „dost rozporuplné emoce“.

„Nějak zkrátka nedokážu rozklíčovat důvod tohoto klipu, protože podle mě není úplně v souladu s Klusákovým cílem. Hlavní postava klipu je totiž naprosto přesný ‚prototyp‘ takového slizkého, umaštěného, (plešatého) muže. Muže, který celý den sjíždí porno, bydlí stále u mámy (…) přesně tak, jak si ho každý představujeme. Tahle definice je ale plochá, lehce prvoplánová a pro mě nefunkční. Vytváří karikaturu, která ale neodráží skutečnost a najednou hrozně zlehčuje a možná dokonce použiju slovo ‚shazuje‘ tak zásadní téma.“

Další komentující Alena Spálenská srovnává videoklip s nepřímým tvrzením Víta Klusáka: „Natočili jsme vážný a seriózní dokument, není to žádný bulvár, nechceme nikoho stigmatizovat, ale poukázat na problém.“

Dokument V síti

Podnětem pro vznik snímku V síti se stala nabídka, s níž se v roce 2017 obrátila na Klusáka jedna z telefonních společností. Jejím předmětem bylo natočit virální spot, který by „naléhavým způsobem upozornil na strmě vzrůstající čísla zneužitých dětí na českém internetu“.

Filmař tehdy spolu s dokumentaristkou Barborou Chalupovou v rámci pokusu vytvořil na několika internetových serverech falešný profil 12leté „Týnušky“. Během pár hodin je oslovilo více než 80 mužů, čtyři z nich se ještě toho večera před „Týnuškou“ přes webkameru uspokojovali.

Tvůrce zjištění přesvědčilo, že by se tématu mělo věnovat více času. Místo krátkého videa tak nakonec vznikl celovečerní dokumentární snímek. V něm se v rolích 12letých dívek představí trojice dospělých hereček.