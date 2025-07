V Uherském Hradišti začíná Letní filmová škola. Festival odstartuje snímek Karavan, ocení Kaisera

Stan Čro

„Český rozhlas přiveze na Filmovku opět bohatý program plný zábavy, inspirace a zamyšlení. Ve Stanu Českého rozhlasu ve Smetanových sadech čekají 28. až 30. července návštěvníky festivalu dny plné inteligentního humoru, hudby, vzpomínek, rozhlasových her, živého vysílání, podcastů o popkultuře, zdraví a vztazích nebo diskuze o tom, co znamená veřejná služba. Stanice Plus, Vltava, Radio Wave, regionální stanice Zlín a audioportál mujRozhlas.cz představí témata i hosty, kterým rozhodně stojí za to naslouchat,“ zve generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.