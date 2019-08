Přerod z dramatika ve vůdčí osobnost revoluce. Vzniká film o disidentských letech Václava Havla

Minulý týden začalo natáčení filmu o disidentských letech dramatika a pozdějšího prezidenta Václava Havla. První klapka padla symbolicky v předvečer připomínky invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, kdy příběh začíná. Točit se bude s přestávkami do konce října, některé záběry vzniknou ještě kolem 17. listopadu. Oznámila to distribuční společnost Bontonfilm. Film s pracovním názvem Havel točí Slávek Horák. Premiéra je v plánu na léto 2020. Praha 9:04 31. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Film je inspirovaný Havlovým disidentským obdobím mezi roky 1968 a 1989. Hlavní hrdina, kterého ztvární herec Viktor Dvořák, projde vývojem z úspěšného dramatika 60. let přes bojovníka za lidská práva v 70. letech až po vůdčí osobnost sametové revoluce roku 1989.

Snaží se přitom zachytit především život, vztahy a povahu hlavních postav. Dějiny jsou podle režiséra až ve druhém plánu. Natáčení začalo scénami divadelní premiéry a následného večírku, kde se začnou vyjevovat charaktery hlavních postav.

„Je to drama, ale je tam tolik vtipných a absurdních situací, že se to drama často prolíná s komedií, a vzniká tak kombinace komedie a dramatu, můj nejoblíbenější žánr, označovaný jako dramedie. Do silného osobního příběhu drama i smích patří,“ uvedl režisér.

V roli Havlovy manželky Olgy se objeví Anna Geislerová, postavu „Lanďáka“, tedy herce Pavla Landovského, hraje Martin Hofmann.

Martin Hofmann a Viktor Daněk při natáčení filmu o Václavu Havlovi | Zdroj: Bontonfilm

„Kombinace zdrženlivého gentlemana Viktora a hlučného bouřliváka Martina Hofmanna funguje skvěle, jejich konflikty nás baví už při natáčení,“ zmínil Horák. V dalších rolích hrají Stanislav Majer, Bára Seidlová, Jiří Bartoška, Jenovéfa Boková a Adrian Jastraban.

Scénář k filmu vznikal tři roky, řada dramatických momentů vychází ze skutečných situací a faktů. Některé postavy a děj už ale vznikly v autorské licenci. Autorem scénáře je Horák společně s Rudolfem Suchánkem, který mu pomáhal i při jeho úspěšném debutu Domácí péče.