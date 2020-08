Jedním z cílů filmu Havel bylo znovu rozvířit debatu o odkazu prezidenta. Povedlo se, říká režisér Horák

„Z mého pohledu se stal Havel leaderem revoluce proto, že něco fyzicky dělal. Byl vůdčí osobností Charty 77, angažoval se, za svou pravdu byl ochoten nechat se zavřít. Na jeho oběť klademe důraz,“ řekl ve Vizitce Českého rozhlasu Vltava režisér snímku Havel Slávek Horák. S Ondřejem Cihlářem mluvil také o debutu Domácí péče anebo o točení reklam „kraťasů“, které se promítaly na festivalu v Cannes. Praha 18:21 6. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér filmu Havel Slávek Horák. | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Před pěti lety debutoval režisér Slávek Horák filmem Domácí péče, v němž zazářila Alena Mihulová. Předlohou postavy zdravotní sestry, již ztvárnila, byla Horákova matka. Postava filmového manžela Mihulové Bolka Polívky zase měla předobraz v Horákově otci.

„Tehdy se nám povedlo udělat film, který zasahuje člověčenství. Zároveň jsem ale věděl, že chci jít dál a natočit snímek, ve kterém budou postavy ukotvené v dobovém významu. Takhle jsem se dostal k Václavu Havlovi, který je pro mě po mojí mámě další inspirativní postava,“ řekl Slávek Horák.

Bouřlivé diskuze

Jeho Havel je v kinech něco málo přes 14 dní a stejnou dobu se o filmu bouřlivě diskutuje. Zatímco kritici mu vyčítají nedostatečnou plastičnost Havlovy postavy a také historické nepřesnosti, Slávek Horák se brání argumentem, že jeho náhled na prvního československého prezidenta je jen jedním z mnoha možných.

A že Havel není portrétem státníka, nýbrž intimním portrétem člověka, který pochybuje a dává najevo své emoce. „Jeden z cílů filmu byl znovu rozvířit debatu o odkazu Václava Havla, o myšlenkách, které reprezentoval. Jsem proto rád, že se o filmu mluví, už měsíc jsme v mediálním prostoru a na všech sociálních sítích,” dodává.

Jak Slávek Horák řekl, základem dramatické linky filmy je pro něj transformace hrdiny. „Z mého pohledu se Havel stal leaderem revoluce proto, že něco fyzicky dělal. Byl vůdčí osobností Charty 77, angažoval se, za svou pravdu byl ochoten nechat se zavřít.

Neemigroval, šel do kriminálu

Na jeho oběť klademe ve filmu důraz. Neemigroval, ale šel do kriminálu, ze kterého se nechtěl nechat pustit, i když byl nemocný. To je ta velká věc, která ho odlišuje od většiny.“

Intelektuální debaty nad silou Havlova textu Moc bezmocných anebo dopisu někdejšímu prezidentu Gustávu Husákovi (absenci zmínek o těchto dokumentech kritika filmu též vyčítá) podle něj patří na stránky novinových literárních příloh a míjí se s tím, co chtěl film o Václavu Havlovi říct.

Slávek Horák vystudoval Filmovou školu ve Zlíně, poté se zapsal ke studiu režie a scenáristiky na FAMU. Školu ale kvůli reklamním zakázkám nedokončil.

„Reklamy jsem točil na přelomu 90. a nultých let, tehdy na to byla spousta peněz i prostoru. Hned po několika natočených reklamách se mi ozvala japonská firma Lexus, která usoudila, že mám podobné vidění světa jako oni, a do reklamy pro ně mi vůbec nezasahovala,“ vzpomíná Horák na první velkou zakázku, která měla rozpočet zhruba jako jeho debut Domácí péče.