Marhoul chystá v Hollywoodu film o senátoru McCarthym. ‚Herecké obsazení bude velké,’ slibuje

Režisér Václav Marhoul pronikl do Hollywoodu. Chystá film o známém, neblaze proslulém republikánském senátorovi Josephu McCarthym. „Jako pro režiséra je to pro mě možnost jít dál a natočit žánrově absolutně jiný film – to je něco, na čem chci bazírovat - nikdy netočit něco, co už jsem udělal," řekl Radiožurnálu. Do světa amerického filmu se dostal i díky snímku Nabarvené ptáče.

„Nabarvené ptáče mi úplně změnilo život. Doslova a do písmene ve všech aspektech,” řekl Marhoul Radiožurnálu.

Reportáž o přípravě filmu, který se týká senátora McCarthyho

„Jeden z nich je ten, že díky úspěchu Nabarveného ptáčete v Americe. Díky tomu, že se dostalo na oscarový short list a tak dále, tak jsem dostal nabídku od Creative Artist Agency v Los Angeles, že mě budou zastupovat,“ popsal.

Režisér připravuje s americkými producenty nadčasový příběh o ambicích a touze i za cenu, že ublížíte i nejbližším přátelům. Senátor McCarthy se do dějin zapsal svými nepodloženými konspiračními teoriemi a obviněními, které spoustě lidem znepříjemnily život.

‚Velkou hvězdu jsme ztratili‘

Marhoul už také komunikuje s herci, které vybírá na hlavní postavu. „Herecké obsazení by na McCartyho mělo být opravdu velké. To by měli být přední ‚ačkoví‘ herci. Zaprvé si museli přečíst scénář a potom taky chtěli vidět Nabarvené ptáče,” řekl.

„Nicméně se nám to kvůli covidu zkomplikovalo. Velkou hvězdu jsme asi před třemi týdny ‚ztratili‘. Začínáme znovu. V tuto chvíli je v jednání další herec,” dodal.

Scénář nového snímku už je hotový - filmový štáb a herci si ho ale procházejí na dálku přes videokonference. „McCarthy je pro mě obrovská výzva. Jako pro režiséra je to pro mě možnost jít dál a natočit žánrově absolutně jiný film - to je něco, na čem chci bazírovat - nikdy netočit něco, co už jsem udělal,” vysvětlil.

Režisér Václav Marhoul připouští, že by přípravy na nový snímek mohly začít v létě, musí se ale uklidnit situace kolem koronaviru - a to nejen v Česku, ale i ve Spojených státech.