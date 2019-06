,Mezi hrůzou a nevinností.‘ Režisér Marhoul zveřejnil ukázku z chystaného snímku Nabarvené ptáče

Ve čtvrtek byly poprvé zveřejněny ukázky z připravovaného filmu režiséra Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Snímek natočený podle románu Jerzy Kosińského má premiéru v září 2019. V hlavní rolí se představí Petr Kotlár, Jitka Čvančarová nebo Harvey Keitel. Praha 13:26 14. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé,“ popisují filmaři nový snímek.

Knižní předloha byla vydána v roce 1965, vzbudila světový ohlas a vyhrála několik literárních cen. A to přesto, že po vydání vzbudila i kontroverze. Kritici Nabarvené ptáče také označují za nejvýraznější dílo světového spisovatele Jerzy Kosińského.

Děj se odehrává za druhé světové války a hlavní postavou je devítiletý Žid Joska, jehož rodiče pošlou k příbuzné na venkov kdesi ve východní Evropě, aby ho uchránili před nacisty. „Není to ale film o holokaustu. A i když se to odehrává za války, tak to není ani válečný film,“ uvedl na začátku natáčení Marhoul.

Snímek se točil na Slovensku a na Ukrajině. Scénář vznikal tři roky ve spolupráci s osmi dramaturgy a měl 17 verzí.

„Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně jako milióny čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008, po dokončení celovečerního filmu Tobruk, rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ vzpomínal už dříve Václav Marhoul. Peníze na film podle svých slov sháněl přes čtyři roky. Rozpočet filmu je 166 milionů korun.