Úspěch českého filmu. Marhoulovo Nabarvené ptáče bude v Benátkách bojovat o Zlatého lva

Režisér a scenárista Václav Marhoul slaví se svým novým filmem Nabarvené ptáče první úspěchy. Na přelomu srpna a září bude v hlavní soutěži bojovat o hlavní cenu na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. V Itálii si snímek odbyde světovou premiéru, čeští diváci ho budou moci vidět od 11. září. Praha 12:40 25. 7. 2019

„Přiznávám, že jsem v to nevěřil. Naděje, že by to mohlo vyjít, že by se Nabarvené ptáče dostalo právě do Benátek, tedy na jeden ze tří vůbec nejprestižnějších filmových festivalů na světě, mně přišla až pošetilá,“ řekl o účasti na festivalu Marhoul.

Marhoulovo drama vzniklo v koprodukci Česka, Slovenska a Ukrajiny. Film, který je adaptací stejnojmenného románu amerického spisovatele polskožidovského původu Jerzyho Kosińského, vypráví o strastech malého chlapce během druhé světové války.

Hoch je po úmrtí tety nucen sám putovat východní Evropou, kde čelí nepřátelskému světu, předsudkům a boji o přežití.Snímek se v září představí i na mezinárodním filmovém festivalu v Torontu.

Tři roky

Snímek se točil na Slovensku a na Ukrajině. Scénář vznikal tři roky ve spolupráci s osmi dramaturgy a měl 17 verzí.

„Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně jako milióny čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008, po dokončení celovečerního filmu Tobruk, rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ vzpomínal už dříve Marhoul.

Peníze na film podle svých slov sháněl přes čtyři roky. Rozpočet filmu je 166 milionů korun.

Zatím posledním českým filmem v hlavní soutěži v Benátkách byl v roce 1994 film Jiřího Menzla Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Nezískal sice žádnou z hlavních cen, odvezl si nicméně zlatou medaili předsedy italského Senátu.

V hlavní soutěži slavného benátského festivalu se představí rovněž vesmírné drama Ad Astra režiséra Jamese Graye v hlavní roli s Bradem Pittem. Soutěžit bude také snímek The Laundromat režiséra Stevena Soderbergha, ve kterém hrají mimo jiné Meryl Streepová, Gary Oldman a Antonio Banderas, a rovněž film Marriage Story režiséra Noaha Baumbacha v hlavní roli se Scarlett Johanssonovou a Adamem Driverem.

Hlavní cenu Zlatého lva na loňském 75. ročníku benátského festivalu získalo drama Roma mexického oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna.

Trailer snímku Nabarvené ptáče: