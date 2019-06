Režisér v Americe nesmí ani do střižny, popisuje Václav Marhoul zkušenost z natáčení Nabarveného ptáčete

Režisér Václav Marhoul převedl na filmové plátno stejnojmenný román Jerzyho Kosinskiho. „Kdybych od začátku věděl, co všechno nastane, co vše budu muset řešit, co vše mne potká, tak bych zaváhal. Ale necouvl,“ přiznává v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Lucie Výborné Washington/Praha 9:29 1. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Václav Marhoul během natáčení filmu Nabarvené ptáče v Boleticích na Českokrumlovsku | Foto: Dan Materna/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Režisér Václav Marhoul připouští, že byl v některých okamžicích naivní. Myslel si, že financování bude jednodušší, když jde o knihu, která se stala světovým bestselerem a stále se vydává. „To jsem se z té naivity rychle vyléčil,“ dodává v rozhovoru s moderátorkou Lucií Výbornou.

S herci je zvyklý pracovat a říkat jim své představy, doposud ale nevěděl, že v Americe si režisér nedovolí herce režírovat. A to měl během natáčení na place velké hollywoodské hvězdy, jako jsou Stellan Skarsgård známý z Pirátů z Karibiku nebo Avengers a také Harvey Keitel, který si třeba předtím zahrál ve snímku Grandhotel Budapešť.

„Studio schválí film do výroby, někde v oddělení se napíše story board, což je něco jako Bible, přes co nejede vlak. Režisér pak nesmí udělat žádný záběr navíc a jediné, co se po něm chce, je, aby to natočil tak, jak mu to předepíšou,“ popisuje.

Jiná situace je podle něj v Evropě, kde se točí autorské filmy a režisér je kapitánem, zatímco v Americe se točí filmy na trh. „V Americe režisér třeba nesmí do střižny,“ dodává s tím, že režisér je tam jenom realizátor a herci si hrají podle svého.

On sám si ale během natáčení Nabarveného ptáčete dokázal prosadit svou.

A v té souvislosti vzpomíná například na scénu s hercem Harveyem Keitelem. Právě ten byl překvapený, že se mu něco nelíbí a nastala diskuse.

„Natáčel jsem s ním šest dnů a celý první den se odehrával v tom, že si dva alfa samci vykolíkovávali své teritorium,“ přibližuje s úsměvem.

„Film trvá dvě hodiny a čtyřicet devět minut, dohromady se v něm mluví devět minut, je černobílý, těžký a není tam hudba,“ popisuje svůj nový snímek Nabarvené ptáče.

