Válka na Ukrajině je mimořádně brutální, líčí režisér Kvapil. Vzal tam na výlet české ‚dezoláty‘

Symbolicky 21. srpna vstoupí do kin dokumentární film s názvem Velký vlastenecký výlet. Jeho tvůrci vzali na Ukrajinu tři Čechy, kteří za jakýchkoliv okolností podporují Rusko a Vladimira Putina. „Došlo mi, že den a půl cesty autem je svět, který je tak mimořádně brutální, že jsme úplně zapomněli, že něco takového existuje," přibližuje svoji zkušenost s válkou pro Český rozhlas Plus režisér filmu Robin Kvapil. Osobnost Plus Praha 20:16 25. července 2025

„Čekal jsem, že z toho může být zajímavý film. Ale potom to začalo nějakým způsobem narůstat,“ láká režisér do kin na svůj nový film. Pro něj samotného byly transformační zkušeností už obhlídky, které na Ukrajině absolvoval v rámci filmových příprav.

„Když jsem byl na první obhlídce v Charkově, tak jsem byl vlastně překvapený, že to město funguje. Jsou tam otevřené kavárny, děti si hrají v parku,“ líčí.

„A najednou přiletěla raketa a trefila dům. Nejsem válečný zpravodaj, takže pro mě to byl šokující moment, že je něco takového možné.“

Zakrvácené inkubátory

Kolem Kyjeva projížděl ve chvíli, kdy raketa zasáhla dětskou onkologii. O dvě hodiny později už se procházel troskami. „Viděli jsme ještě zakrvácené inkubátory, bylo to prostě šílené,“ popisuje režisér jeden z momentů, kdy si uvědomil blízkost války.

„Došlo mi, že den a půl cesty autem je svět, který je tak mimořádně brutální, že jsme úplně zapomněli, že něco takového existuje. A to, že jsme na to zapomněli, by nás mohlo přijít velmi draho,“ varuje v pořadu Osobnost Plus.

Natáčení na Ukrajině předcházela veřejná výzva. Přihlásit se měli lidé, kteří si myslí, že válka na Ukrajině je podvod a že média o počtech mrtvých a dopadech „speciální operace,“ jak invazi nazývá ruský prezident Vladimir Putin, lžou.

Finální trojice účastníků dokumentu je podle režiséra dobře sestavená. Každý z protagonistů má svůj důvod, proč se rozhodl stát antisystémovým voličem nebo – jak o sobě ve filmu sami říkají na základě veřejné nálepky – dezolátem.

„Někdo třeba říká, že čerpá informace z internetu a ani je neověřuje, a když mu přijde, že to tak je, tak bere tu informaci jako relevantní. Někdo zase cítí velkou zradu od současného systému posledních třiceti let a podle něj je republika rozkradená,“ přibližuje Kvapil.

Hybridní válka

K přesvědčení těchto lidí, mezi nimiž si Kvapil vybíral účastníky svého Velkého vlasteneckého výletu, podle něj může přispívat i přítomná hybridní válka, kterou Rusko vede proti demokratickým zemím.

„Jede tady na plný plyn hybridní válka – jako součást té války skutečné. A dost možná vlastně důležitější než ta skutečná,“ uvažuje režisér.

„V tom jsou Rusové skvělí, to beze sporu. Psychologické operace, to jim opravdu jde, zvlášť v době, kdy přibyly sociální sítě.“

Kombinací hybridních postupů a „neschopnosti“ reálných politiků se podle režiséra v české společnosti podařilo vyvolat mylný pocit, že žijeme v jedné z nejhorších zemí světa.

„Myslím, že jsme lepší společnost, než sami sebe vnímáme. Ale bylo by strašně skvělé, kdyby nám to někdo začal říkat,“ uzavírá režisér Kvapil.

Co se stane, když lidé, kteří nevěří informacím o válce na Ukrajině, přijedou do měst zničených válkou nebo poblíž frontové linie? Jaká měl režisér od projektu očekávání a naplnila se? Poslechněte si celý rozhovor v audiu na začátku článku.