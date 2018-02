Do Česka přijel herec známý ze Hry o trůny, natáčel film o první světové válce

První světová válka rozpoutala boj mezi lidmi, kteří se do té doby nepovažovali za nepřátele. Chtějí to ukázat dánští filmaři, kteří v Česku o víkendu točili film s pracovním názvem Ve válce a lásce. Ve středních a severozápadních Čechách našli místa, která zavedou diváka do Dánska v období první světové války. Tvůrci si dokonce postavili stodolu, kterou pod dohledem hasičů nechali shořet. Fotogalerie Praha 21:26 12. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z natáčení filmu s pracovním názvem Ve válce a lásce | Foto: Stanislav Honzik/Fridthjof Film/Film United

„V téhle scéně přijíždějí naše hlavní postavy k hořící stodole. Je to velmi důležitá scéna celého příběhu. Navíc ji můžeme natočit jen jednou, protože tu zakládáme skutečný oheň, takže máme jen jeden nebo dva pokusy, než celá budova spadne," popisuje pro Radiožurnál dánský producent Ronnie Fridthjof, jak strávili filmaři poslední natáčecí den v Česku u Jeviněvsi na Mělnicku.

„V Česku jsme strávili dva týdny, teď se na měsíc přesuneme do Dánska a na týden do Německa. Pro natáčení jsme dali dohromady různorodý štáb. Takže nemáme pro každou zemi nové lidi, ale následují nás na místo natáčení. Mám radost, že můžu spolupracovat s tolika úžasnými lidmi." dodává.

Na filmu spolupracuje i česká produkční společnost. Podle producenta Ricka McCalluma jde o téma, které osloví diváky i mimo Dánsko.

„Jde o celistvý příběh - hluboký a dojemný s milostnou zápletkou. Ukazuje lidi, jak jednají pod hrozným tlakem války, stejně tak jací jsou následně, když se vrátí domů. Ovlivnilo to celou Evropu, ale i Spojené státy," přibližuje McCallum.

Z natáčení filmu s pracovním názvem Ve válce a lásce | Foto: Stanislav Honzik/Fridthjof Film/Film United

Dříve Hra o trůny, teď první světová válka

Ve filmu s dánským názvem překládaným jako Ve válce a lásce si zahraje jednu z hlavních rolí Tom Wlaschiha. Herec známý z populární televizní série Hra o trůny ztvární německého vojáka. Před kamerou tak tentokrát mluví rodným jazykem.

„Ve skutečnosti toho tolik z války neuvidíme. Film spíš ukáže, jaký dopad měla válka na lidi a jejich životy. Odehrává se v malé vesnici na severu Německa, která je teď součástí Dánska a kde žije početná dánská populace. Není to jen o první světové válce, má to daleko všeobecnější přístup. Válka je vždycky to nejhorší, co se může stát, a film by měl říct, že je třeba se tomu vyhnout," říká Wlaschiha.

Herec jezdí poslední roky do Česka pravidelně. Naposledy tu natáčel před měsícem, když v Praze chystal seriál Das Boot.

Dánský herec Thure Lindhardt, který se objevil ve filmech Andělé a démoni nebo v šestém pokračování série Rychle a zběsile. | Foto: Stanislav Honzik/Fridthjof Film/Film United

'Evropa najednou ve válce'

Další velkou roli má ve filmu dánský herec Thure Lindhardt, který má taky zkušenost s americkou produkcí. Objevil se ve filmech Andělé a démoni nebo v šestém pokračování série Rychle a zběsile.

„První světová válka začala, když Gavrilo Princip zastřelil synovce císaře Františka Josefa I. Tahle drobná událost rozpoutala domino efekt. Najednou celá Evropa byla ve válce. Ukazuje to, jak málo stačí, aby se člověk cítil ohrožen. Každý si žil v míru ve své zemi. Mír ale neexistuje jen tak, musíte za něj každý den bojovat," říká Lindhardt k snímku, ve kterém se hlavní děj odehrává na pozadí války.

Spíš než o válečný film půjde ale o psychologické drama. Rozsáhlá produkce v americkém stylu zkombinovaná se severským žánrem noir.

„Scenárista mi poslal knihu v době, kdy jsem přemýšlel o natáčení filmu z druhé světové války. Jak jsem si ale přečetl příběh, zjistil jsem, že o první světové válce nic nevím. Nikdo o ní nic neví,“ doplňuje producent Ronnie Fridthjof, který se podílel i na scénáři.

„Později jsem si uvědomil, že z téhle doby v Dánsku dosud film nevznikl. A když jsem přišel na to, že se blíží stoleté výročí konce první světové války, začali jsme trochu spěchat," uzavírá Fridthjof.

Kromě zahraničních herců si ve snímku zahráli i ti čeští, jednu z rolí ztvárnil například Karel Dobrý. Premiéru plánují tvůrci na stoleté výročí konce první světové války.

Český herec Karel Dobrý (vlevo) | Foto: Stanislav Honzik/Fridthjof Film/Film United