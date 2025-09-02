Ve věku 73 let zemřel kanadský herec Graham Greene. Hrál ve filmech v Tanec s vlky nebo Zelená míle

V 73 letech zemřel jeden z nejúspěšnějších indiánských herců Graham Greene. Za roli šamana ve filmu Tanec s vlky získal nominaci na Oscara

Kevin Costner (vlevo) a Graham Greene (vpravo) ve filmu Tanec s vlky

Kevin Costner (vlevo) a Graham Greene (vpravo) ve filmu Tanec s vlky | Zdroj: United Archives, Reuters

Graham Greene se narodil v rezervaci Six Nations v kanadském Ontariu. Hereckou kariéru zahájil v 70. letech v Anglii jako divadelní herec. Průlom přišel v roce 1990 právě díky filmu Kevina Costnera Tanec s vlky, kde si v roli šamana Kopajícího ptáka vysloužil celosvětové uznání. 

V devadesátých letech se pravidelně objevoval na plátnech kin po boku největších hvězd, třeba ve westernu Mela Gibsona Maverick nebo akčním velkofilmu Smrtonosná past 3 po boku Bruce Willise.

Objevil se i v dramatu Zelená míle a zvlášť oceňovaný byl jeho výkon v krimi Wind River. V poslední době hrál také v úspěšných seriálech – 1883, Král Tulsy nebo The Last of Us. Před svou smrtí stihl ještě dokončit osm projektů, které by se měly v kinech nebo na streamu objevit v příštích měsících.

