Ve věku 75 let zemřela americká herečka Shelley Duvallová. Proslavila se v Kubrickově filmu Osvícení

Při natáčení vidím jen mlhu. Půlku štábu vůbec neznám, směje se představitelka nevidomé dívky

„Seriál má podtitul Co nevíme o svých dětech, a právě tajemství dětí, co si říkat, co si neříkat, co by rodiče měli vědět, co by asi už nechtěli vědět,“ říká Tomas Sean Pšenička