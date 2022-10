Ve věku 89 let zemřela herečka Valentina Thielová, profesorka z filmu Sněženky a machři

Valentina Thielová pocházela z rodiny ruských emigrantů. K herectví se dostala v podstatě náhodou, když ji jeden známý přemluvil k účasti v konkurzu na komedii Florenc 13.30.

„Já jsem říkala heleďte, já hrozně pospíchám. Jestli něco ode mě chcete, tak mi to řekněte. Oni mi dali přečíst několik textů. Já jsem je přečetla, řekla jsem nezlobte se, já pospíchám a utíkala domů. Tam jsem samozřejmě nic neřekla. Za tři dny mi volali, že mi posílají scénář, že jsem dostala jednu z hlavních rolí,“ vzpomínala.

Následovaly další filmové role a také nabídka na konferování speciálního představení Laterny magiky pro světovou výstavu Expo 58 v Bruselu.

„Bylo to představení, které udělalo obrovskou díru do světa. Já jsem se musela naučit to konferování ve vlámštině, frančtině, němčině a angličtině. My jsme tam vlastně byli třikrát na plátně na tom jevišti. Jedno velké plátno uprostřed, dvě po stranách a jako živé jsme tam vstupovali a bavili jsme se svými obrazy těmi různými jazyky,“ uvedla.

Valentina Thielová byla především filmovou herečkou. Objevila se například ve snímcích Probuzení, Bláznova kronika nebo v detektivce Na kolejích čeká vrah. Její asi nejznámější rolí byla profesorka Božena v komedii o středoškolském lyžařském kurzu Sněženky a machři.

Natáčení tohoto filmu bylo ale pro Valentinu Thielovou riskantní, měla totiž těsně před operací kyčelních kloubů, a proto nesměla lyžovat.

„Takže mi přidělali na fest na svah do sněhu ty lyže i s botama. Mě vždycky pomohly kostymérky, žejsem tam šla v holinkách, tam jsem se obula do těch bot, přidržela se těch tyček a vypadala jsem, že lyžuju,“vysvětlovala.

V pozdějším věku účinkovala hlavně v televizi, například v seriálech Rodinná pouta nebo Stopy života. Po osmdesátce (80) už pracovala jen výjimečně. Na divadelních prknech se Valentina Thielová objevovala sporadicky, například v zájezdové komedii s Jiřím Sovákem.