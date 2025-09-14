Vesničko má středisková slaví 40 let. Na slavnost v Křečovicích přijeli zavzpomínat i tvůrci filmu
Křečovice na Benešovsku oslavily 40 let od natočení filmu Vesničko má středisková. K příležitosti výročí komedie režiséra Jiřího Menzela a scénáristy Zdeňka Svěráka obec pro návštěvníky připravila program - hned vedle slavné brány zemědělského družstva, kterou hlavní postavy denně procházely.
„Vzpomínám na to hezky, herci tady byli prvně a nevěděli jsme ani, jak se k nim máme chovat, ale bylo to fajn, pan režisér byl výborný,“ vzpomíná pro Český rozhlas Střední Čechy obyvatelka Křečovic Ludmila Zemanová na natáčení slavných scén filmu.
Na slavnost dorazili tvůrci filmu, mezi nimi i scenárista Zdeněk Svěrák, který do Křečovic zavítal po 40 letech. „Jsem rád, že jsem se toho dožil, že se podívám znovu na místa, třeba na ten pomníček, u kterého jsem potkal paní Ježkovou, výbornou amatérskou herečku,“ vypráví.
Část komedie na slavnosti naživo ztvárnili ochotníci. Křečovice si pro návštěvníky připravili i stezku filmovými místy.
„Od nás vlastně ta důležitá místa nejsou daleko. Tady je Otíkova chalupa, naproti disko Kohout, to je kino, kde se vysílalo, hospoda samozřejmě a vlastně bydliště pana Pávka,“ popisuje okolí nezávislý starosta Robert Nečas.
Film podle něj ale lidi do Křečovic láká celoročně. Návštěvníci se většinou fotí před ikonickou bránou a obcházejí místa, kde se točilo.
Kromě natáčení filmu Vesničko má středisková si v Křečovicích lidé připomínají také 675 let od první zmínky o obci a 90 let od úmrtí rodáka, skladatele Josefa Suka.
