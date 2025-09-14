Vesničko má středisková slaví 40 let. Na slavnost v Křečovicích přijeli zavzpomínat i tvůrci filmu

Křečovice na Benešovsku oslavily 40 let od natočení filmu Vesničko má středisková. K příležitosti výročí komedie režiséra Jiřího Menzela a scénáristy Zdeňka Svěráka obec pro návštěvníky připravila program - hned vedle slavné brány zemědělského družstva, kterou hlavní postavy denně procházely.

Slavná brána zemědělského družstva z filmu Vesničko má středisková v Křečovicích

Slavná brána zemědělského družstva z filmu Vesničko má středisková v Křečovicích | Foto: Laura Hájková | Zdroj: Český rozhlas Střední Čechy

„Vzpomínám na to hezky, herci tady byli prvně a nevěděli jsme ani, jak se k nim máme chovat, ale bylo to fajn, pan režisér byl výborný,“ vzpomíná pro Český rozhlas Střední Čechy obyvatelka Křečovic Ludmila Zemanová na natáčení slavných scén filmu.

Poslechněte si celou reportáž z křečovické slavnosti na připomínku 40 let od natočení filmu Vesničko má středisková

Na slavnost dorazili tvůrci filmu, mezi nimi i scenárista Zdeněk Svěrák, který do Křečovic zavítal po 40 letech. „Jsem rád, že jsem se toho dožil, že se podívám znovu na místa, třeba na ten pomníček, u kterého jsem potkal paní Ježkovou, výbornou amatérskou herečku,“ vypráví.

Část komedie na slavnosti naživo ztvárnili ochotníci. Křečovice si pro návštěvníky připravili i stezku filmovými místy.

„Od nás vlastně ta důležitá místa nejsou daleko. Tady je Otíkova chalupa, naproti disko Kohout, to je kino, kde se vysílalo, hospoda samozřejmě a vlastně bydliště pana Pávka,“ popisuje okolí nezávislý starosta Robert Nečas.

Film podle něj ale lidi do Křečovic láká celoročně. Návštěvníci se většinou fotí před ikonickou bránou a obcházejí místa, kde se točilo.

Kromě natáčení filmu Vesničko má středisková si v Křečovicích lidé připomínají také 675 let od první zmínky o obci a 90 let od úmrtí rodáka, skladatele Josefa Suka.

Poslechněte si celou reportáž ze slavnosti v Křečovicích nahoře v článku.

