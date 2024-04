‚Viděly jsme sebepoškozování.‘ Studentky natáčí film o psychických problémech své generace

Dominika Olivová a Barbora Metelková si ve svém okolí začaly všímat mladých lidí s psychickými problémy. Nejdřív začaly pro svůj středoškolský odborný projekt na zdravotnické škole sbírat data o tom, jak se jejich vrstevníci cítí na internetu. To je přivedlo k nápadu natočit o problémech mladých studentský film, který budou promítat na školách. „Izolace v době pandemie způsobila mnoho psychických problémů,“ vysvětlují pro pardubický rozhlas. Pardubice 13:40 9. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dominika Olivová a Barbora Metelková | Foto: Eva Horáková | Zdroj: Český rozhlas

„Viděly jsme v našem okolí sebepoškozování. Taky na internetu je hodně lidí, kteří s tím zápasí,“ přibližují Olivová a Metelková, co je přivedlo k natočení studentského filmu o problémech mladé generace.

„Nejde jenom o sebepoškozování, ale taky o úzkostné a depresivní stavy, sebevražedné myšlenky,“ doplňují studentky třetího ročníku Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi.

„Hodně se to spojuje s pandemickou izolací od světa,“ soudí mladé filmařky. „Potvrdili nám to psychologové a psychiatři, se kterými jsme se sešly. Izolace v době pandemie způsobila mnoho psychických problémů.“

To Olivovou a Metelkovou přivedlo k plánům na natočení studentského filmu. Sledovat bude příběh tří dívek, které si procházejí těžkým obdobím. „Spojí je síla přátelství jako ozdravná cesta,“ přibližují.

Casting a lokace

Námětem a inspirací pro mladé filmařky byla kniha Co jsme si nikdy neřekli od Yasmin Rahmanové. „S autorkou jsme v kontaktu. Souhlasila se zpracováním díla. Samotný název filmu teprve řešíme. Projekt se jmenuje Naděje, takže pracovně zatím zůstáváme u něj,“ přibližují.

Natáčet chtějí ve druhé polovině července v okolí Pardubic a Chrudimi. „Sháníme lokace, nejvíc byty. Vítáme všechny tipy. Nemocniční prostředí obstarají odborné učebny u nás ve škole. S postprodukcí počítáme někdy do podzimu,“ plánují filmařky.

K natáčení si přizvaly Michala Pazderku a Filipa Františka Červenku. „Michal studuje režii a Filip se hlásí na scenáristiku. Velice nám pomáhají s celou přípravou. Říkaly jsme si obě, že by bylo fajn, kdyby se štáb skládal z mladých lidí," vysvětlují studentky.

„Scénář kluci psali asi tři měsíce. Samotný projekt jsme vymyslely loni na jaře. Měly jsme v plánu ho ukončit dřív, ale zjistily jsme, že na tom je hodně příprav a protáhlo se to až do léta. Samotný casting bude někdy v květnu v Praze,“ přibližuje Metelková.

Do škol

Původně Metelková a Olivová o filmu neuvažovaly. Zprvu jen sbíraly data pro svůj středoškolský projekt.

„Zabývaly jsme se v ní digitálním wellbeingem, tedy vyváženým přístupem k moderních technologiím. Dělaly jsme dotazníky. Telefony a sociální sítě způsobují mnoho psychických problémů,“ přibližují a doplňují:

„Výsledky byly enormní. Zkoumání jsme dělaly hlavně na naší škole, kde jsou skoro samé holky. Právě holky o tom daleko víc mluví, kluci se za to spíš stydí, ale určitě se to týká obou pohlaví.“

S hotovým filmem se chystají vyrazit do základních a středních škol. „Chceme mladým lidem ukázat, že mají naději a nemají se bát mluvit o svých problémech,“ vysvětlují.

Už teď je o to podle nich velký zájem. „Nechceme ho nechat jenom v Pardubickém kraji, ale chceme ho rozšířit celorepublikově. Pošleme osnovu do škol a pedagogové sami přednášku anebo diskuzi povedou. Ze začátku jsme takový zájem nečekaly a jsme za to moc vděčné,“ uzavírají.