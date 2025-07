Kritik o KVIFF: Bartoška by byl spokojený. Vary jsou rozjetý vlak, pokračují dál

„Přátelé, považujme 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.“ Kdo tuhle legendární větu letos řekl?

Nikdo. Bylo několik lidí, kteří v tu chvíli stáli na pódiu velkého sálu hotelu Thermal. Všichni tři – výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha, umělecký ředitel Karel Och, moderátor večera Marek Eben – se o to pokusili a nikdo tu větu nedokončil. Byla to trochu připravená scénka, ale tuhle větu po Jiřím Bartoškovi v plném znění nikdo nepřebral.

Poprvé za více než třicet let jsou Vary bez Bartošky. Je to festival úcty a vzpomínání. Linulo se to i zahajovacím večerem?

Rozhodně, a to z mnoha důvodů. Skon Jiřího Bartošky je pořád velice čerstvá záležitost, takže je to něco, co se muselo do zahájení nutně promítnout. A nejenom do něj. V podstatě se dá říct – a nechci, aby to vyznělo příliš ironicky – že to bylo poprvé, co filmový festival nezahájil film, ale videorozhovor s Jiřím Bartoškou. Je to snímek Musíme to zarámovat, což je sice filmově provedené, ale interview s Jiřím Bartoškou vzpomínajícím na svoji kariéru. Z tohohle důvodu to samozřejmě byl večer věnovaný Jiřímu Bartoškovi, ale zároveň i zahajovací show bratří Cabanů se díky motivům světla, barvám a jiné náladě nesla v mnohem potemnělejším nebo ambivalentnějším duchu. Nebyla tak rozjásaná, jak jsme u zahajovacích ceremoniálů zvyklí z předcházejících let. A potom se na Jiřího Bartošku vzpomínalo a vzpomíná v různých projevech před filmy nebo v různých souvislostech, protože ty naskakují takřka okamžitě.

Byl by Jiří Bartoška spokojený, kdyby viděl, jak 59. ročník probíhá? Dorazily hlavní hvězdy jako Michael Douglas, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard a tak dále, filmy se promítají…

Jsem přesvědčený, že by byl spokojený. Už jen proto, že výkonné funkce už v minulých letech téměř stoprocentně předal svým následovníkům a současnému vedení. Jemu zbyla hlavně reprezentativní funkce a funkce směrem k partnerům. Jiří Bartoška byl podle mého názoru hodně pragmatický prezident festivalu. Byl to člověk, který festivalu propůjčil svou tvář na dlouhé roky. Jeho veřejná role dalece zastínila kvalitu jeho filmové kariéry v posledních dekádách. Postaral se o to, aby filmový festival pokračoval a nesjel z kolejí, na které ho on, Eva Zaoralová a původní tým z devadesátých let dokázali posadit. Takže v tomhle směru jsou Karlovy Vary rozjetý vlak, který prostě pokračuje dál.

„Doba velké nejistoty“

Pragmatický ředitel Jiří Bartoška. Prezidentem festivalu se stal už na podzim roku 1993, aby organizoval ročník 1994. Je to tak?

Je to tak. Karlovarská porevoluční historie je samozřejmě složitá. Šlo o festival s dědictvím doby konání v průběhu komunismu. Zároveň šlo o zdědění festivalu, který se střídal ob jeden rok s moskevským festivalem. Bylo to takové socialistické festivalové partnerství. Jeden rok Moskva a jeden rok Karlovy Vary. To bylo potřeba rozbít a začít festival pořádat každoročně, jinak by do současných parametrů patrně nemohl vyrůst.

Zároveň šlo o dobu velké nejistoty, jak se k festivalu postaví stát. Víceméně se ho zřekl a nechal ho přejít do soukromých rukou. Ale i u soukromých rukou byla řada otázek – kdo festival povede, kdo ho bude reprezentovat v zahraničí, kdo bude zajišťovat jeho finanční chod, kdo bude tím, kdo se vyzná v současné kinematografii a bude vybírat to, co by mohli chtít vidět čeští diváci, ale zároveň kdo bude budovat renomé festivalu na celosvětovém festivalovém okruhu. A tahle role nakonec připadla právě Jiřímu Bartoškovi, Evě Zaoralové a týmu, který sice začínal možná ne úplně s plnou znalostí věci a učil se věci za pochodu, ale naučil se je.

Jak to tenkrát, v těch devadesátých letech bylo? Byla vypsána nějaká soutěž? Nebo se Jiří Bartoška přihlásil do konkurzu? Jak se tehdy vybíral nový prezident?

Pokud mě paměť neklame, tak to bylo na několikrát. Byl tam třeba jeden ročník festivalu, kde byl ředitelem Jiří Menzel. Až poté přišel Jiří Bartoška a přišel i do situace, že už byl velmi známým hercem a respektovanou figurou veřejného života v Česku. Byl spojený s Václavem Havlem nebo Evou Zaoralovou, filmovou novinářkou, publicistkou dlouhodobě spojenou s časopisem Film a doba a znalkyní zahraničních poměrů. Nejenom italských a francouzských, což byly její dominantní jazykové a kinematografické oblasti. Byla znalkyní evropské a světové kinematografie celkově. Oni se vlastně neznali, až festival je svedl dohromady.

Možná se dá říct, že v tom byl i kus šťastné náhody. V tom, že se poměrně odlišné charaktery dokázaly dobře propojit pro dobro festivalu. A během pár ročníků muselo být jasné, že tohle bude fungovat. Tým se naučí to, co do té doby neuměl a bude dobře fungovat. Festivalu se tak vrátí áčkový status, o který na krátkou dobu přišel. V Praze totiž vznikl konkurenční festival, který měl také velké ambice, ale skrze podporu lidí, jako byli Václav Havel, Miloš Forman, samotný Jiří Bartoška a nejbližší okruh festivalu, se podařilo vybudovat základy, na kterých festival stojí dodnes.

Ale chápu správně, že do té doby pořádal festival stát a až od roku 1994 ho vedl Bartoška?

Ano. Za ministra kultury Pavla Tigrida došlo k odluce státu od festivalu a vznikla společnost s ručením omezeným Film Service Festival Karlovy Vary, dlouholetý pořadatel festivalu. Dnes už je vlastnická struktura zase jiná, protože do festivalu před několika lety vstoupil větší kapitál a investorská skupina. Ale Film Service Festival Karlovy Vary byla soukromou pořadatelskou společností. Nebo stále je.

V době, kdy Bartoška Mezinárodní filmový festival přebíral, mu bylo 46 let. Už jste mluvil o tom, že měl za sebou hereckou kariéru. Ale co všechno to znamená? Co všechno natočil? Jak známou osobností v té době byl? Protože on hrál i divadlo…

Ano. V divadle začínal, ale poměrně rychle slavil úspěch u filmu. I kvůli své vizáži, jakési sošnosti, kterou začal do filmu přinášet. Snímky jako třeba Osada havranů divačkám a divákům imponovaly. Takže se poměrně rychle zjistilo, že jeho vzezření funguje velmi dobře i na filmovém plátně. Začínal jako herec v Brně, následně působil v Činoherním studiu v Ústí nad Labem a potom v Praze. Byla to další známá etapa pražského Divadla Na zábradlí. Z téhle doby si uchovával několik profesních a zároveň osobních kontaktů s lidmi jako Karel Heřmánek, Eliška Balzerová a další, kteří ho provázeli celý život. A do určité míry se to projevilo i na filmovém festivalu. Ale paralelně s divadelní kariérou se už rozjížděla právě jeho filmová a televizní kariéra, které potom taky věnoval velkou pozornost. Spolupracoval i s Františkem Vláčilem na filmu Stíny horkého léta a dalšími režiséry. Na začátku devadesátých let, kdy vůbec mohl začít uvažovat o karlovarském festivalu, ho znal nejenom jako člověk, který sem jezdil, ale zároveň už byl nezpochybnitelně českou celebritou.

Zmínil jste Václava Havla. Jak se dostal do jeho blízkosti, když – pokud se nemýlím –v sedmdesátých letech podepsal antichartu?

Můžeme to interpretovat různě. Byl bych nakloněný i té interpretaci, že Václav Havel byl figurou, která umožnila propojení disentu, undergroundu a různých uměleckých kruhů s relativně oficiálními už před revolucí. Stal se člověkem, který dal dohromady různé hlasy, které byly buď protirežimní, nebo v případě undergroundu paralelní vůči oficiálním strukturám i s relativně oficiálními kruhy. To ho následně vyneslo do role mluvčího, který mohl stát v čele sametové revoluce. Jiří Bartoška v již zmiňovaném filmu Musíme to zarámovat vzpomíná na svoje první těsně porevoluční jednání s premiérem Adamcem, na které šla celá skupina včetně Václava Havla. Premiérovi zástupci skupinu následně požádali, ať přijde na jednání bez Václava Havla. De facto ho z jednání vyloučili, což Havel akceptoval. A na Jiřího Bartošku potom přešel úkol oznámit z melantrišského balkonu, co se na jednání dojednalo. Čili v tuhle chvíli už byl možná pravou rukou Václava Havla. Zároveň ale vzpomíná i na to, že v době, kdy na sebe Milan Kňažko přebral důležitou politickou úlohu, a tím pádem už neměl čas a síly věnovat se herectví, tak chtěl u herectví a filmu pořád intenzivně zůstat. Takže do politiky naplno nepřešel. Možná je to taková tříšť, ale snad z toho může povstat celistvý obraz.

V roce 1993 vyhrává soutěž na nového prezidenta Mezinárodního filmového festivalu, roku 1994 pořádá svůj první ročník. Před pár lety Jiří Bartoška vzpomínal ve vysílání Radiožurnálu na to, že tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid prohlásil, že stát o filmovou přehlídku ve Varech nestojí. Tak tu byl Bartoška, Eva Zaoralová a další, kteří chtěli festival pozvednout.

„(…) prostě dospěl k názoru, že festival není perspektivní a že se zruší (…) že jsme se snažili, aby každý rok, když ne o patro, tak aspoň o dva schody byl lepší a lepší.“ Jiří Bartoška (ČRo Radiožurnál, 2022)

Jak se jim to dařilo? Kdo na něj v té době jezdil?

Festival budoval svoji pověst postupně, nicméně se opíral i o porevoluční étos – sametová revoluce, rozluka Československa, která v globálním kontextu stála v ostrém kontrastu k tomu, co se dělo třeba na Balkáně. Karlovarský festival třeba podpořil Sarajevo a sarajevský mír dodávkou filmů. To jenom abych připomněl kontrastní srovnání, které mohlo vystoupit do popředí. A opíral se o kontakty s lidmi, jako byl třeba Miloš Forman nebo Madeleine Albrightová, která po několika letech dopomohla pozvání Roberta Redfordova na festival, ze kterého se stalo sice drobné, ale strategické a pro Karlovy Vary podstatné partnerství mezi festivalem Sundance, za kterým Robert Redford stojí.

Je to i doba, ve které vznikaly různé legendy, jako byl příjezd Miloše Formana s Teodorem Pištěkem do Karlových Varů na kole. To je historka, kterou festival rád opakuje, stejně jako návštěvu tehdy mladičké Scarlett Johanssonové, jedné z největších hollywoodských hvězd, nebo další věci, které festivalu pomáhaly budovat pověst. Hvězdy, které přijíždějí a které jsou pro festivaly podstatné – dnes možná víc než tenkrát v devadesátých letech – viděly festival, který má diváckou přízeň, který možná nestojí zas tolik na industry části jako jiné filmové festivaly, ale sklízí i baťůžkářský zájem. Přišli uvést film do velkého sálu hotelu Thermal, což je obrovský a působivý sál. A potlesk po projekci v takovém sále má taky nějaký efekt na lidi, kteří filmy uvádějí… Synergie těchto věcí, postupné finanční zajišťování festivalu a další věci umožnily to, že festival krok za krokem rostl.

Hvězdné Vary

Hvězdná jména jsou jedna věc, neméně podstatné jsou filmy jako takové. Dařilo se festivalu to, aby filmaři uváděli premiéry svých filmů v Karlových Varech?

Premiéry jsou samozřejmě podstatné. A to, že jsou tady mezinárodní a světové premiéry, je i základem áčkového statusu, který uděluje Mezinárodní federace filmových festivalů. Festivalový okruh je jednak hodně nabitý a jednak hodně kompetitivní. Na světě podle různých statistik z posledních let, covidových i pocovidových, existuje více než tři tisíce pravidelně konaných festivalů do roka. Z těch nejvýznamnějších v Evropě je to především trojice Berlin, Cannes a Benátky. Té je těžké se rovnat a Karlovy Vary se o to přímo ani nepokoušejí. Respektují, že tahle trojice je taková první liga.

V sekci Horizonty hrají filmy, které přicházejí z těchto festivalů a ukazují se českému publiku bez premiérového statusu. Zároveň se ale buduje hlavní i vedlejší soutěžní sekce. Tím myslím sekci Proximu, relativně nedávno transformovanou novou soutěžní sekci, která se snaží jednak nabídnout osobitý výběr a zaujmout v mezinárodním kontextu vlastními objevy, a zároveň festival profilovat. Je to tedy dlouhodobá práce.

Karlovy vary jsou v tuhle chvíli v situaci, kdy si zahraniční filmaři můžou vybrat mezi premiérou v Karlových Varech v hlavní soutěži, nebo třeba vedlejší soutěží, dejme tomu v Benátkách, což je festival, který se koná na samém konci léta. Filmy se tedy často hlásí na oba festivaly zároveň, nebo ještě na některé další, a dají v naprosté většině případů přednost té vedlejší soutěži v Benátkách, než hlavní soutěži v Karlových Varech. Ale i v tom prostoru, který třeba má své limity, je to věc dlouhodobé, koncepční a týmové práce programového oddělení.

Kolik lidí uvidí film tvůrců, kteří se nakonec rozhodnou nedat přednost vedlejší soutěži v Benátkách, ale hlavní soutěži v Karlových Varech?

Když jde o soutěžní film v hlavní soutěži, tak se každý promítá v hlavním sále hotelu Thermal. V případě plného sálu to znamená asi dva tisíce lidí, potom několik repríz, čili je to několik tisíc lidí. Ale samozřejmě z hlediska zahraničních zástupců filmu, jeho následného prodeje do nějakých teritorií, nebo jeho další festivalové cesty, to je ještě mnohem možná důležitější, jaký obrázek o filmu vznikne – jestli vyjdou zahraniční recenze a jak vyznějí, jaký rozruch kolem toho vznikne, jakou pověst film má, jestli je to pro diváky vstřícný film, jestli je třeba něčím radikální nebo zajímavý, jestli představuje nějaké nové jméno a jak s tím filmem půjde dál pracovat.

Když budeme o Varech mluvit jako o áčkové lize – je to zásluha Jiřího Bartošky?

Je to zásluha celého týmu. Samozřejmě z programové části Evy Zaoralové, hladkému a logickému předání Karlu Ochovi a jeho současnému týmu. Je to věc budování dlouhodobé pověsti. Jiří Bartoška, aniž bych ho teď chtěl vylučovat z programové části, ale přece jenom spíš zajišťoval organizační rámec, do kterého následně programové oddělení vybírá filmy. Takže on byl ten člověk, který dokázal „čelit“ sponzorům a partnerům festivalu. Myslím, že byl osobností, která se postarala o to, že festival nechodí s prosíkem za partnery, bankami, pojišťovnami a dalšími firmami, ale že s nimi jednal jako rovný s rovnými. Sponzory možná i přitahovalo charisma a sebevědomí Jiřího Bartošky, že to není akce, která žebrá o peníze, ale dokáže nabídnout takové jednání. Zároveň byl Jiří Bartoška tím prezidentem festivalu, který se rozhodně nezříkal toho, aby Karlovy Vary podporoval třeba tabákový nebo zbrojařský průmysl. Můžeme diskutovat o tom, jestli je to něco, co na festivalu vidíme rádi, nebo ne. V celkové organizaci a v jejich parametrech jsou nutně zabudované i nějaké společenské a etické principy. Festival je akce sice filmová, ale taky společenská. Tyhle věci jdou dohromady, takže na to můžeme vztahovat různá kritéria.

Směr se tedy po skonu Jiřího Bartošky měnit nebude?

Na letošním festivalu ne. Myslím, že jednak je to velmi brzo a jednak by větší změny takhle těsně po odchodu Jiřího Bartošky vyzněly hodně nepietně. Pokud by mělo dojít k obměnám, a teď mám na mysli ve struktuře festivalu nebo třeba i v personálních věcech, tak bych je čekal spíš příští rok, u 60. ročníku. Ale to se samozřejmě musíme nechat překvapit.

Třicet let v čele festivalu, to je opravdu hodně dlouhá doba. Bude Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech i do budoucna spojen se jménem Jiřího Bartošky? Nepostaví mu ve Varech třeba sochu?

Už se rozběhla diskuze, co by se mělo po Jiřím Bartoškovi v Karlových Varech pojmenovat. Tak uvidíme. Za mě to možná není to nejdůležitější, ale tady na festivalu v davu každou chvíli potkávám někoho, kdo jde v bílém tričku s portrétem Jiřího Bartošky. Vzpomíná se na něj při různých příležitostech. Nakonec Michael Douglas, který sem na festival znovu přijel po řadě let, dostal vyměněnou sošku za aktuální podobu křišťálového glóbu za přínos světové kinematografii, a to je věc spojená s Jiřím Bartoškou. On mu předával původní cenu a právě on měl na jaře přijít s nápadem, že by se cena měla obměnit a vizualizovat do současné podoby. Takže souvislosti naskakují a asi budou naskakovat pořád, bez ohledu na to, jestli se piazzetta před hotelem Thermal bude jmenovat po Jiřím Bartoškovi, nebo ne.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: ČT 24, CNN Prima News, TV Prima, Ytb Divadlo TV (Hra: Don Juan, Divadlo Na zábradlí, Autor: Jean-Baptiste Moliére, překlad: Jaroslav Konečný, režie: Jan Grossman), iVysílání ČT (Malý pitaval z velkého města, epizoda Jupiter, režie: Jaroslav Dudek, rok: 1982)