Tři dívky a internet plný predátorů. Dokumentaristé shánějí finance na dokončení filmu o zneužívání dětí

Z lovců se stanou lovení. Tak shrnují svůj připravovaný celovečerní snímek V síti dokumentaristé Vít Klusák a Barbora Chalupová. Prostřednictvím trojice dospělých hereček vystupujících v rolích dvanáctiletých dívek v něm vyhlašují válku internetovým predátorům. Nejdřív ale na dokončení svého psychosociálního experimentu potřebují sehnat peníze. Praha 10:27 3. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Tři dvanáctileté dívky. Míša hraje na piano a miluje Lady Gaga, Týna má ráda knížky a koně, Niky zase tancuje a lyžuje. Každá pochází z jiného města, na internetu ale všechny hledají to samé: nové kamarády.

Místo vrstevníků ale ve virtuálním prostoru narazí na desítky starších mužů, kteří jim zašlou fotografie svých genitálií a odkazy na pornovidea, nebo je vyzvou k osobní schůzce či společné masturbaci pomocí videohovoru.

„Virtuální predátoři se často skrývají za falešným dětským profilem, což jim usnadňuje oslovit ‚vrstevníky‘. Pomocí sofistikovaných triků si brzy získají důvěru dítěte a snaží se z něj vylákat obnažené selfie. Jakmile se jim to podaří, začnou dítě vydírat tím, že jeho fotky zveřejní například na facebooku nebo rozšíří na jeho škole,“ vysvětluje režisérka Barbora Chalupová.

Zmíněné dívky spojuje ještě jedna věc, a to, že ani jedna z nich není skutečná. Jde pouze o role, kterých se v rámci nového projektu Chalupové a dokumentaristy Víta Klusáka zhostila trojice dospělých hereček. Tvůrci využili jejich mladistvého vzhledu, aby co nejautentičtěji ukázali, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku mezi 11 a 13 lety.

Z natáčení dokumentárního filmu V síti | Zdroj: Hypermarket Film

Podnětem pro vznik snímku V síti se stala nabídka, s níž se v roce 2017 obrátila na Klusáka jedna z telefonních společností. Jejím předmětem bylo natočit virální spot, který by „naléhavým způsobem upozornil na strmě vzrůstající čísla zneužitých dětí na českém internetu“.

Filmař tehdy spolu s Chalupovou v rámci pokusu vytvořil na několika internetových serverech falešný profil 12leté „Týnušky“. Během pár hodin je oslovilo více než 80 mužů, čtyři z nich se ještě toho večera před „Týnuškou“ přes webkameru uspokojovali. Tvůrce toto zjištění přesvědčilo, že by se tématu mělo věnovat více času. Místo krátkého videa tak nakonec vznikl celovečerní dokumentární snímek.

‚Pedofilie nebo tak něco‘

Aby komunikace aktérek s internetovými predátory prostřednictvím webkamer a sociálních sítí působila přesvědčivě, byly pro dívky vytvořeny v pražském filmovém studiu dětské pokojíčky. Celou dobu natáčení přitom byli přítomni psychologové, sexuologové či zástupci policie.

Identitu mužů tvůrci skryjí speciální technikou, která nechá zaostřené oči a ústa, vše ostatní bude rozmazáno. Náročná postprodukce ale není levná, a tak nyní dokumentaristé shánějí peníze na dokončení filmu.

„Pokud se nám v kampani podaří vybrat cílovou částku, plánujeme i osvětovou kampaň na českých školách s preventivním programem. V tuto chvíli ale nemáme prostředky ani na postprodukci,“ říká Vít Klusák.

Z natáčení dokumentárního filmu V síti | Zdroj: Hypermarket Film

Současně se spuštěním kampaně filmaři odhalili také upoutávku, která snímek V síti i jeho tři hrdinky představuje. A zároveň dává první ochutnávku toho, s čím se dívky na internetu potýkaly.

„Tohle všechno, co si povídáme nebo posíláme, to je jenom pro nás dva, jo? Já nechci, abys to někomu posílala nebo to ukazovala někde. Já to taky nikde nebudu ukazovat. To by byl průser pěknej, ty bláho. Mě by mohli za tohleto zavřít,“ prohlašuje před jednou z dívek na webkameře neznámý muž středního věku. „To je nějaká ta pedofilie nebo takhle něco, si myslím, víš.“

Jiný muž zve jednu z aktérek na schůzku slovy: „Ti ho ukážu, můžeš se pořádně podívat, sáhnout si. Ukážu ti, jak honit.“

Další muž slibuje, že dívce pošle poštou peníze. Na webkameře je přitom vidět, jak si hladí přirození.