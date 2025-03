Vlny vtáhnou mladé do roku 1968. Pro mě je nejlepším filmem Ještě nejsem, kým chci být, říká kritik Sladký

„Věřím, že v Česku při produkci, která je hodně velká, dokážeme my, co píšeme o filmu, trochu prosít,“ říká pro Radiožurnál v pořadu Host Lucie Výborné filmový kritik Pavel Sladký s tím, že žádné dobré a kvalitní filmy tak snad nezapadnou. „Některé ale najdou výrazně menšinové publikum,“ dodává. Jak je pro film důležitá kritika? A jak je na tom tuzemská kinematografie? Host Lucie Výborné Praha 15:52 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Sladký, filmový publicista | Foto: Anna Rychnovská | Zdroj: Český rozhlas

Komu byste dal cenu Českého lva za nejlepší film?

Pro mě je nejlepším českým filmem roku 2024 film Ještě nejsem, kým chci být, což je dokument Kláry Tasovské o fotografce Libuši Jarcovjákové. A film je složený kompletně z jejích fotografií, které Libuše Jarcovjáková udělala od 60. let prakticky až po současnost.

V čem je přínos tohoto filmu?

Je to právě forma, tvůrkyně Klára Tasovská a její tým si troufli složit film jen z fotografií, zní to experimentálně, ale film je nádherným vyprávěním o identitě, někdejším Československu, o únicích, o spoustě dalších témat. Je to film, který krásně hovoří i k současnosti. A líbilo se mi, že Čeští lvi ocenili tento film nejen za nejlepší dokument, ale i za střih, takže film vykročil z dokumentární kategorie o krok dál, což je skvělé.

Amerikánka je pro mě uměleckým filmem, za výtvarno ocenili Jana Kadlece, ale malinko mě mrzelo, že neocenili způsob filmového vyprávění…

Myslím, že Čeští lvi ocenili výtvarnou stránku samostatně i kamerou, znamená to ocenění výrazné formální stránky. Film je barevný, dynamický, má silné téma, které podává zevnitř zkušenosti. Kamera je také oceněním vyprávění, protože v tomhle filmu se vypráví obrazem.

Ale někdo to musel celé napsat, vymyslet…

Možná, že kdyby loni neměly premiéru Vlny, kdyby neměly tak výrazný mezinárodní i domácí divácký ohlas a nebyly nějakým smysluplným a mainstreamovým vyprávěním o minulosti, tak by to byla Amerikánka, kdo by České lvy vyhrál.

Proč si Vlny zasloužily tolik cen?

Je to film, který nám ukázal, že české vyprávění o minulosti, zvlášť o osmičkových rocích, není ještě úplně mrtvé. Dá se to pojmout tak, aby to oslovovalo mladší publikum – film je od prvního titulku evidentně mířený i na mladší publikum, které nejenom že si rok 1968 nepamatuje, ale je to pro ně událost jako z 19. století. A že se mu daří vtáhnout do tohohle příběhu.

Herečky a herci v seriálech

Televizní kategorie byla dlouho chudým bratrem na Českých lvech. Ale už není. Čím to je?

Souvisí to se změnami v kinematografii. Ze Státního fondu kinematografie je Státní fond audiovize, podporuje i malé obrazovky, small screen obsah. A letos Český lev uvedl čtyři nové kategorie věnované hereckým výkonům v seriálových dílech. Takže to je velký krok tímhle směrem. A potencionálně je to něco, co může udat tón Českým lvům třeba i na dekádu dopředu.

Co bylo nejcennější na seriálu Metoda Markovič: Hojer?

Způsob, jakým výtvarně, vypravěčsky i nějakou společenskou důležitostí film přistoupil k žánru true crime, který je posledních deset let všude. Je to případ vraha, který vyhledával ženské oběti, a poměr mezi mužským světem, který v seriálu sledujeme, a hrůzností činů a nedospělostí hrdiny Hojera, kterého Petr Uhlík hraje skvěle, je podle mě jádrem toho, jak seriál zapůsobil na diváky a divačky, a na mě také. A je to seriál, kde se extrémně hodně kouří.

Tehdy to ale byla realita, kouření pro Markoviče je takový ventil.

Ale zároveň je to stylistický prostředek pro film, jednak když se nasvěcují interiéry, kde je trochu kouřma, tak je evidentní, že s tím filmaři jako se stylistickým prostředkem pracují.

Čemu jste se nejvíc smál u seriálu Dobré ráno, Brno?

Smál jsem se i tomu, když někomu upadne prst uříznutý cirkulárkou, a pejsek ho stihne zlikvidovat dřív, než by se to dalo nějak napravit. Což je situace, která probleskne v prvním dílu druhé série. Nekorektní humor a sebeironie v rámci České televize, slovní výměny a hašteření mezi brněnskými hrdinkami a hrdiny, to je to, na čem Dobré ráno, Brno stojí.

