Vojtěch Dyk si v novém filmu zahraje barokního skladatele Josefa Myslivečka

Svou tvorbou ovlivnil i Wolfganga Amadea Mozarta. Český barokní skladatel Josef Mysliveček ale i přes své úspěchy nakonec zemřel v zapomnění. Příběh slavného Čecha teď natáčí režisér Petr Václav. Myslivečka, který během svého pobytu v Itálii dostal přezdívku „Il divino Boemo“ („božský Čech“), si zahraje zpěvák a herec Vojtěch Dyk. Od zpravodaje z místa Como (Itálie) 17:22 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Dyk v roli Josefa Myslivečka diriguje orchestr od cembala. | Foto: Jarmila Štuková | Zdroj: Pilot Film

V hlavní roli barokního skladatele nahradil Rusa Jegora Koreškova. Ten se kvůli posunu natáčecích dní musel postavy vzdát. Dyk tak měl na přípravu minimum času.

„Jelikož jsem se to dozvěděl před čtrnácti dny, tak jsem se moc nepřipravoval. Naštěstí je to natáčení rozvrstvené. To znamená, že ta hlavní část se bude natáčet až příští rok," řekl Dyk Radiožurnálu. Kvůli lepšímu porozumění hudbě se chce naučit i základy italštiny.

Fotogalerie (5)



„Mám asi díky muzikantství výhodu, že ten jazyk slyším trošku lépe. Ale stejně se to musím naučit. Něco jiného je ale v italštině zpívat a něco jiného je v italštině hrát. Abych měl svobodu, musím se o tom jazyce dozvědět, co nejvíce,“ dodává herec.

S šedivou parukou a napudrovanými tvářemi diriguje ve filmu barokní orchestr Collegium 1704. Hned za jeho zády ale stojí skutečný dirigent Václav Luks, který s tělesem Myslivečkova díla nacvičil.

„Mozart dostal první zakázku komponovat svou italskou operu Mithridates. Český skladatel v té době v Itálii pracoval na své opeře Nittetis. Díky tomu mohl mladý Mozart nahlížet slavnému Myslivečkovi přes rameno, jak se píše italská opera,“ říká zakladatel Collegia 1704 Václav Luks.

Natáčení při svíčkách

Josef Mysliveček se v mládí vzepřel rodičům a odmítl se stát mlynářem. Opustil rodnou Prahu a vydal se za svým snem do Itálie. Režisér Petr Václav se námětu filmu věnoval deset let, než došel ke konečné podobě scénáře.

„My se věnujeme Myslivečkově příběhu, jeho vzestupu a jeho pádu. Ve filmu se nezabýváme jeho dětstvím. Tou zásadní částí je jeho život skladatele, nebo člověka, který hledá cestu jak se skladatelem stát," popisuje režisér.

Režisér Petr Václav točí velkofilm Il Boemo. Operního skladatele Myslivečka si zahraje Rus Koreškov Číst článek

První klapka padla v italském městě Como pod úpatím Alp. V místním divadle teď při svíčkách umělci natáčejí divadelní scény s operními pěvci. Ve filmu si zahraje také slavný operní zpěvák Philippe Jaroussky.

„Několik let zpátky jsem jsem slyšel album pěvkyně Magdaleny Kožené. Na něm je nahraná také jedna Myslivečkova skladba. O českém skladateli jsem slyšel už několikrát předtím. Některé jeho opery mám dokonce v počítači. Proto jsem byl nadšený, když mi producenti filmu zavolali, jestli se na něm chci podílet, protože jsem si byl jistý, že jde o kvalitní hudbu,“ říká zpěvák.

Z italského města Como se filmaři přesunou do divadel v Pavii. Poslední klapka má podle plánu padnout příští rok v srpnu.