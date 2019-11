Zemřel režisér trezorového filmu Všichni dobří rodáci. Vojtěchu Jasnému bylo 93 let

Zemřel Vojtěch Jasný, významný český filmový režisér, bylo mu 93 let. Jeho snímky z 60. let dvacátého století se zapsaly do historie české kinematografie. Mezi jeho stěžení filmy, natočené v Československu, patří film Až přijde kocour - podobenství o přetvářce a svého času odvážný experiment na poli barevného filmu. Radiožurnálu to potvrdil herec Slováckého divadla Josef Kubáník. Praha 10:46 16. 11. 2019 (Aktualizováno: 11:10 16. 11. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Jasný převzal Zlatou medaili, Akademie múzických umění (AMU), | Foto: Filip Jandourek

Jeden z Jasného nejznámějších snímků Ať žije kocour s Janem Werichem, Vlastimilem Brodským a Emilií Vášáryovou v hlavních rolích dosáhl i mezinárodního úspěchu. Vrcholem tvorby jednoho z režiséru české nové vlny byl snímek Všichni dobří rodáci z roku 1968.

Filmová kronika je poetickým vyprávěním o dramatickém lámání charakterů na malé moravské vesnici v Československu padesátých let. Režisér přiměl herce k strhujícím výkonům. Pomohlo i to, že při natáčení žili přímo v rodinách místních lidí.

Zvláštní práci si dal s představitelem Františka, Radoslavem Brzobohatým. Aby svěřenou roli statkáře zahrál přesně, poslal ho režisér za skutečným Františkem, který byl inspirací pro hlavní filmovou postavu.

„Říkal jsem Radku, tak alespoň měsíc musíš žít s ním na farmě. Když ti o něm budu povídat, tak je to přenesené a když tam budeš, tak uvidíš, co já chci – abys byl on, ale po svém,“ vysvětloval herci, jak se do role vžít.

Odchod do exilu

Po nástupu normalizace musel Vojtěch Jasný odejít do emigrace. „Nezbývalo mi nic jiného, tak mi generální ředitel filmu řekl, že musím buď dělat film podle nich, nebo si půjdu sednout. Tak jsem se rozhodl, že odejdu. Asi bych nepovolil, takže jsem věděl, že bych skončil morálně, nebo fyzicky,“ vysvětloval, proč odešel do exilu.

Vojtěch Jasný pak pracoval v Rakousku, Německu a ve Spojených státech, kde se nakonec usadil. Působil i jako pedagog.

V 90. letech se vrátil do vlasti a žil v Bystrém, kde natočil legendární „Rodáky“. Dál pracoval a setkával se s mladými filmaři. Ještě v 87 letech měl plno plánů do budoucna a prezentoval je s humorným nadhledem.

„Chci říci, že ještě žiju a chci žít do sta let, protože musím udělat ještě spoustu filmů, které nikdo neudělá jako já. Jsem poslední nestor, který ještě žije po Fellinim, Antonionim a těch dvanácti velkým, tak ještě žiju. Díky pánu Bohu,“ řekl slavný filmař na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2012, kde přebíral ocenění za celoživotní přínos světové kinematografii.

Byl také držitelem Českého lva a ceny prezidenta Karlovarského filmového festivalu.