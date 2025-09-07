‚Volba tichého filmu.‘ Hlavní cenu na festivalu v Benátkách získal snímek Father Mother Sister Brother

Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách v sobotu obdržel snímek Father Mother Sister Brother (Otec, matka, sestra, bratr) amerického režiséra Jima Jarmusche. Komediální drama tvořené na sebe navazujícími povídkami se týká vztahů mezi dospělými dětmi a jejich rodiči. V hlavních rolích účinkují Adam Driver, Cate Blanchettová a Vicky Kriepsová. Informují o tom světové agentury.

Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách obdržel snímek Father Mother Sister Brother režiséra Jima Jarmusche | Foto: Yara Nardi | Zdroj: Reuters

Jarmusch po udělení ceny podle agentury AP připustil, že jej ocenění překvapilo a poděkoval, za volbu svého „tichého filmu“. V hlavní soutěži 82. ročníku festivalu soupeřilo 21 filmů.

Stříbrného lva získal favorizovaný snímek tuniské režisérky Kausar Ben Haníjaové The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) o palestinské holčičce, kterou v Pásmu Gazy v lednu 2024 zabila izraelská armáda, když dívenka zůstala uvězněna s rodinou v autě.

Snímek byl natočen podle skutečných tísňových volání mezi pětiletou Hind Radžabovou, která zůstala v autě po izraelské tankové palbě, která zabila její příbuzné, a Palestinských Červeným půlměsícem.

Snímek má za sebou známá jména: mezi výkonnými producenty jsou herci Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Maraová či režiséři Alfonso Cuarón a Jonathan Glazer a po premiéře na festivalu měl podle agentury AP 22 minut trvající ovace vestoje.

Herecké výkony a režie

Ocenění za nejlepší ženský herecký výkon porota v čele s americkým režisérem Alexanderem Paynem udělila čínské herečce Sin Č'-lej za roli ve filmu The Sun Rises on Us All režiséra Cchaj Šang-ťüna, který vypráví příběh milostného trojúhelníku odehrávajícího se ve světě kantonských manufaktur.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon obdržel Ital Toni Servillo za roli prezidenta v závěru funkčního období ve snímku Paola Sorrentina La Grazia.

Ocenění za nejlepší režii obdržel Američan Benny Safdie za životopisné drama The Smashing Machine (Mlátička) o legendárním MMA zápasníkovi Marku Kerrovi s Dwaynem Johnsonem v hlavní roli.

