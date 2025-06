Volby dnes rozhodují staří. A mladí lidé rodičům nerozumí víc než dřív, říká režisérka filmu Cizí jazyk

Dospívání, Evropa a extremismus jsou hlavními tématy nového filmu Cizí jazyk. Sedmnáctileté studentky z Francie a Německa se seznámí na výměnných pobytech. Lena a Fanny se společně zapojí i do politického aktivismu a zdají se být nerozlučné. Ukáže se ale, že jejich situace je komplikovanější, než se zdá. Film Cizí jazyk francouzské autorky Claire Burger vypráví o dospívání, rozdílech v evropské identitě a politice. Praha 6:45 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzská režisérka Claire Burger | Foto: Stephane de Sakutin | Zdroj: Profimedia

Režisérka, scenáristka, ale také střihačka Claire Burger po filmech jako Party Girl anebo Tohle je láska přichází se snímkem, který se snaží porozumět některým z důležitých společenských témat dnešní doby. Rozhovor Českému rozhlasu o filmu, své francouzsko-německé identitě i Evropě s hrozbou populismu poskytla v Paříži.

Váš film je o německo-francouzských vztazích, generačních rozdílech a současné Evropě. Ale pro vás je ten příběh také osobní záležitostí. Je to tak?

Ano, vyrostla jsem ve městě na francouzsko-německém pomezí, které se v průběhu konfliktů 20. století několikrát ocitlo na druhé straně hranic. Bylo poznamenané válkami a jeho kulturní identita je smíšená. Chtěla jsem tu svou dvojitou identitu trochu prozkoumat.

Zajímalo mě ale i obecně překračování hranic v tom smyslu, že se tím vydáváme vstříc někomu, kdo má jinou kulturu, identitu a jazyk. Překračování hranic přináší různé problémy, ale může být taky metaforou pohybu směrem k pochopení a akceptování odlišností.

Důležitou roli ve vašem filmu hrají evropské kulturní rozdíly, ale i generační propasti. Nina Hoss a Chiara Mastroianni hrají matky obou dcer a přinášejí do Cizího jazyka další témata…

Ano, myslím, že současní mladí lidé mají větší problém porozumět svým rodičům než předcházející generace. Nevím, čím to je, jestli sociálními sítěmi a společenskými tlaky, ale překonat rozdíly mezi různými generačními postoji, vkusem nebo identitou, je komplikovanější.

Určitě není náhoda, že vašim hrdinkám je 17 let. Takže už jsou skoro dospělé, ale pořád nemají právo volit a spolurozhodovat o společnosti…

Šlo mi o věk, kdy jsou mladí lidé ještě závislí na svých rodinách a částečně pod jejich kontrolou. V sedmnácti vzniká vaše osobní, ale i politická identita.

Mladí lidí, když dospějí, tak často volit nechodí. Nebo chodí, ale posunují se k politickým extrémům. Zvlášť ke krajní pravici. Politici se zase na mladé lidi neobracejí a neoslovují je. Častěji je ignorují. Je to začarovaný kruh.

Potřebujeme politiku, která se bude týkat bydlení, zdraví nebo vzdělávání mladých lidí. Politici, kteří takovou snahu mají, narážejí na to, že mladí lidé k volbám nechodí. Takže taková práce se nevyplatí. Volby rozhodují hlasy starých lidí, kteří volit chodí.

Zdá se dokonce, že je dnes těžké získávat hlasy mladých voličů a voliček bez populistických praktik…

Scénář Cizího jazyka jsem psala během covidového lockdownu. Už v té době byl cítit nástup populismu. A od té doby je to mnohem horší. Patřím ke generaci, která bojovala proti fašismu a rasismu a žila jsem v domnění, že v budoucnosti už se s něčím takovým vůbec nebudeme muset potýkat.

Ale je to tady pořád! Zjednodušování racionální argumentace a myšlení umetlo cestu populismu. Je to hrozba pro celý svět, ale zvlášť pro Evropu, která jím dnes velmi ohrožená.

Máte nějaký oblíbený nebo zavedený kulturní stereotyp? Nebo se snažíte stereotypům systematicky vyhýbat, protože můžou být škodlivé?

Snažím se pracovat s tématy, která se samozřejmě můžou stát klišé a stereotypy. Snažím se jim vyhýbat, ale také si s nimi hrát a podvracet je.

Moje identita je smíšená a probíhá ve mně neustálý konflikt německé a francouzské části. Němci mají tendenci být vždy velmi přímí a upřímní, pravda je nejvyšší hodnota. Je třeba jí říct, třeba i natvrdo s rizikem, že někoho zraníte.

Francouzi okolo věcí spíš krouží velmi zdvořile až svůdně. Dobrá lež může být lepší než neomalená pravda. Cílem je nikomu neublížit. To jsou dva úplně opačné přístupy k představě pravdě.

Když jsem v Berlíně, stýská se mi po té milé francouzské zdvořilosti a dobrém vychování. Když jsem v Paříži, postrádám německou přímočarost. Nezdá se to, ale tyhle drobnosti se také podílejí na různých nepochopeních, které komplikují evropskou spolupráci.

Bavili jste se tom s herci a herečkami?

Samozřejmě. Probírali jsme nuance postav i různých prostředí. Co se ve které domácnosti jí a jak. O čem se při o tom mluví. Proč se komu co přisuzuje. Věřím, že identitu tvoří mnoho různých věcí, není to žádný monolit. Proto je často tak zajímavá a je obohacující potkat někoho odlišného.