Vše je v očích a řeči těla. V Dolomitech se mluví beze slov, říká mladá italská hvězda o filmu Vermiglio

Vermiglio vyrůstá z italské tradice realistického filmu a upomene i na jeho vrcholná díla. O snímku jsme mluvili s mladou herečkou Martinou Scrinziovou. Pro tuto představitelku ústřední role Lucie Graziadeiové šlo o filmový debut, který z dosud neznámé herečky udělal italský herecký objev roku.

Nerozumím ženám ani politikům. Zajímá mě ale, co s nimi dělá čas, říká italský režisér Paolo Sorrentino Číst článek

„Vermiglio je můj úplně první projekt, který mě hodně zviditelnil. Je to takový můj skok rovnýma nohama do italského filmového průmyslu,“ říká Scrinziová v rozhovoru pro Radiožurnál.

„Film mluví o něčem, co je mi velmi blízké – o italské historii a zvlášť o dějinách severní Itálie, odkud já sama pocházím. Je to jako by šlo o historii mé vlastní rodiny,“ přibližuje.

Jak jste se seznámila s režisérkou filmu Maurou Delperovou a jak vás do role obsadila? Bylo důležité, že pocházíte právě z Dolomit?

Ano. Mauru jsem osobně neznala. Ani její filmy. Ale našla jsem inzerát na internetu. Neměla jsem žádného agenta ani nic podobného. Myslela jsem si, že hledají komparz nebo spíš jen malé role. Poslala jsem jim e-mail. Dostala jsem pozvánku na první casting, pak na druhý a pak i na třetí. A pak po čtvrtém jsem dostala roli Lucie, jedné z hlavních postav.

Ze snímku Vermiglio | Zdroj: Aerofilms

Vaše postava, jako i další vesničané ve filmu, málo mluví. A to i když cítí velké emoce. Jak byste svoji postavu charakterizovala?

Taková málomluvnost, to je styl Maury Delperové. A myslím, že to sedí. Horalové, zvlášť v regionu Trentino, takoví totiž jsou. Zvlášť muži, ale i ženy. Mají tvrdý život. Pracují venku v krajině. Musejí se otáčet, aby se uživili. Jsou to praktičtí lidé, žádní intelektuálové. Radši mají činy než slova. Když mluví, tak silným dialektem. A hodně věcí neumějí vyjádřit.

Takže to pro vás bylo přirozené? Mít třeba slzy v očích, ale neříkat nic.

Ano. Všechno je v gestech, očích a řeči obličeje a těla. Samozřejmě to byla výzva, ale to je vždycky. Mluvit beze slov není snadné. Ale hodně mi pomohlo, že tenhle svět znám. Mám navíc zkušenosti z tanečního divadla, kde jsme zvyklí se na jevišti obejít beze slov. S pomocí režisérky Maury Delperové jsme to zvládali. Scénář byl podrobný a já jsem několikrát plakala, už když jsem ho četla.

Ve filmu jsou stopy války. Rozeznáváme ale i určitá traumata a mezilidské nerovnosti. Především mezi muži a ženami. Vidíme mladé lidi, kteří by třeba rádi odešli studovat, ale nedostanou možnost. Co je pro vás ve filmu tematicky nejsilnější?

Mám ráda ten fakt, že ve Vermigliu jde o válku, aniž bychom ji viděli. Nevidíme boj, generály ani násilí a smrt. Vidíme jen, jak jste sám řekl, stopy války. Nad domem rodiny Graziadeiových proletí letadlo, děti něco zaslechnou a přijde zběh Pietro. Ale úplně nejradši jsem, že film sleduje zvyky i rutiny celé rodiny.

Franz bude bojovat o Zlatou mušli. Nový film Agnieszky Holland míří na festival v San Sebastiánu Číst článek

A co mateřství? Především nešťastné single mateřství vaší vlastní postavy?

Trochu jsem se toho bála, když jsem četla scénář, popravdě. Ale naštěstí jsem o tom měla možnost hodně mluvit s Maurou a připravovali jsme klíčové scény, třeba ty ze závěru filmu, postupně.

Váš úplně první film se promítal v hlavní soutěži benátského festivalu, a ještě navíc tam získal cenu. Těžko si představit větší start pro film a pro vás jako pro debutující herečku. Jaké máte teď plány? A máte nějaké idoly a vzory?

Ano. Měla jsem obrovské štěstí, vím to. Mám teď nějaké plány a nabídky, ale uvidím. Můj cíl je dělat na filmech, které bych mohla mít ráda, a s lidmi, které bych mohla mít ráda. Obdivuju hollywoodské herce sedmdesátých let kvůli jejich herecké metodě. Meryl Streepová nebo Robert de Niro nebo Al Pacino třeba. Ale mezi mými idoly jsou i Sandra Hüllerová, Franz Rogowski nebo Penelope Cruzová. Ráda se dívám, co ostatní na plátně dokážou.

Ze snímku Vermiglio | Zdroj: Aerofilms