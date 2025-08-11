Vůbec jsem to nečekala, říká o překvapivé nominaci na Oscara režisérka Tasovská
Překvapivá byla letos volba filmu, který bude za Česko usilovat o Oscara. Česká filmová a televizní akademie nominovala na cenu celovečerní dokument o fotografce Libuši Jarcovjákové Ještě nejsem, kým chci být. Vznikl ze soukromých deníků a tisíce analogových snímků. „Bylo to hodně náročné, ale ani na vteřinu jsme nezalitovali,“ řekla v rozhovoru pro Radiožurnál režisérka filmu je Klára Tasovská.
Letos volili akademici jinak. Vybrali ze tří snímků, ve hře byl také Sbormistr Ondřeje Provazníka nebo Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové. Když jste v pondělí dostala kolem osmé hodiny ráno zprávu od české akademie, jak moc jste byla překvapená?
Byla jsem opravdu moc překvapená. Já ani producent Lukáš Kokeš, který je zároveň můj partner, jsme s touto zprávou moc nepočítali, takže jsme zároveň měli ohromnou radost, protože to není jenom dobrá zpráva pro nás, ale obecně pro dokumentární film, který se vůbec poprvé dostal do výběru na kandidáta na Oscara.
Rozhovor s režisérkou filmu Ještě nejsem, kým chci být Klárou Tasovskou moderovala Věra Štechrová
Už jste stihla mluvit s Libuší Jarcovjákovou?
Jasně, hned jsem jí zavolala. Řekla mi, že měla takový prorocký sen a zdálo se jí, že jela tramvají a tam se najednou z kabiny ozvalo, že náš film je vyslán na Oscara a celá tramvaj tleskala. To mi přišlo vtipné. Nepočítala s tím asi stejně jako my. Měli jsme radost, ale zároveň to pro nás znamená další práci na propagaci.
Je to dokument, ale zároveň je to velmi silný příběh. Co podle vás zaujalo porotu? Jde o sílu příběhu nebo o neobvyklé zpracován? Jsou to tisíce fotografií, ze kterých je ten snímek vytvořen? Nebo je to zvláštní styl vyprávění podle deníků?
Myslím, že obojí. Příběh Libuše opravdu je velmi silný. Je to čistě ženský pohled na svět, který díky různým filmařkám přibývá i ve filmech hraných a dokumentárních. Zároveň určitě tomu napomáhá i unikátní forma, která je vystavěná z jejich fotografií, a ten vlastně jedinečný pohled umocňuje.
Propagace v Americe
Snímek měl světovou premiéru na festivalu Berlinale a pak byl i na festivalech ve Vídni, New Yorku, Turíně nebo Kodani. Nominace na amerického Oscara znamená, že bude potřeba zajistit hodně peněz na propagaci filmu pro tamní publikum. Může to být pro ten snímek nebo pro vás problém?
Máme jistou výhodu v tom, že opravdu náš film objel asi 110 zahraničních festivalů celosvětově, včetně Spojených států a Kanady. Voliči americké akademie jsou rozeseti po celém světě. Měli jsme šest distribucí v evropských zemích a právě jsme získali koproducenta v Americe.
Poslední dva měsíce jsem strávila v New Yorku na rezidenci a začali jsme už pracovat na americké distribuci, snažili jsme se dostat filmy k publiku. Měla jsem několik projekcí v New Yorku a přijetí bylo dobré. Snažíme se a pokusíme se sehnat co nejvíc financí.
Film je zvláštní tím, že je sestaven z tisíců fotografií a jsou to zároveň záznamy deníků, které čte právě Libuše Jarcovjáková. Nelitovala jste někdy, že jste zvolila tuto formu? Muselo být hrozně náročné to dát dohromady.
Bylo to hodně náročné, ale ani na vteřinu jsme nezalitovali. Se střihačem Alexandrem Kashcheevem jsem strávila dva roky ve střižně, je to jeho velká zásluha, byl i hlavním sound designérem, protože je důležitý i zvuk a hudba.
Nezaváhali jsme, protože jsme měli pocit, že děláme něco, co může oslovit široké spektrum publika a že právě i díky jedinečnému a silnému příběhu film nemusí být jenom brán jako experimentální. Máme radost, že se z ohlasů ukazuje, že je to pravda. Jsem ráda, že jsme do toho šli.
