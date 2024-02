Vytáhněte hřebeny a učísněte vlasy stejně jako John Travolta. Oscarový herec v neděli oslavil sedmdesátiny

O raketovém startu se Johnu Travoltovi pomalu ani nestihlo zdát. Stačila mu jedna malá role v hororu Carrie z roku 1976 k tomu, aby už o rok později mohl získat hlavní roli Tonyho a roztančit parkety ve filmu Horečka sobotní noci. Praha 11:44 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Danny a Sandy tvoří tvoří jeden z nejslavnějších párů, který se kdy na stříbrném plátně zamiloval | Foto: Paramount | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Když pak v Pomádě z roku 1978 oblékl koženou bundu a nasadil svůj typický houpavý krok, stal se idolem tehdejší mladé generace.

Danny a Sandy tvoří tvoří jeden z nejslavnějších párů, který se kdy na stříbrném plátně zamiloval. Snímek, ve kterém si zahrál po boku herečky Olivie Newton-John je jedním z nejvýdělečnějších muzikálů historie. A to nejen díky chytlavým písním.

Po Pomádě ale nepřicházely role, ve kterých by zazářil a o Travoltovi se začalo psát jako o hvězdě včerejška. Na plátna kin se ale dostal například díky filmové sérii Kdopak to mluví.

Zpět výsluní ho dostal až film režiséra Quentina Tarantina Pulp Fiction - Historky z podsvětí z roku 1994. Za roli dlouhovlasého gangstera Vincenta Vegy ho akademici Ocenili Oscarem za nejlepší hlavní roli.

O 18 let později pak přijel na filmový festival do Karlových Varů, kde z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky, převzal křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.

„Víte, nikdy jsem neměl žádnou specifickou věc, kterou bych dělal stále dokola. Pokud se přiřadím do role nebo scénáře, tak diváci jdou tam, kam je pozvu. A pokaždé je to jiné. Takže na rozdíl od herců, kteří musí hrát pořád stejně, mě se vyplácí chovat se jinak v každé roli. A to se mi opravdu líbí,“ řekla Travolta v Karlových Varech.

Travolta je i v sedmdesáti letech stále aktivním hercem. Filmaři ho obsazují převážně do akčních snímků, ve kterých nechybí ani nadsázka Travoltovi tak vlastní.

V soukromém životě je pak vášnivým pilotem - má licenci na proudová letadla a u svého domu na Floridě má dokonce přistávací dráhu. Od roku 1975 je pak členem scientologické církve a aktivně bojuje proti údajné diskriminaci církve v některých částech světa.

Travolta byl od roku 1991 ženatý s herečkou Kelly Prestonovou, která zemřela v roce 2020. Mají spolu dceru Ellu a syna Benjamina. Jejich nejstarší dítě, syn Jett, zemřel v roce 2009 v 16 letech na srdeční chorobu zvanou Kawasakiho nemoc. Tragickou událost zdrceným rodičům pomohla překonat víra.