Vždycky byla velká lahoda sejít se s Redfordem, říká Soukup, který mu v Česku propůjčil hlas
Díky rolím charismatických hezounů si slavný americký herec a režisér Robert Redford, který v úterý zemřel ve věku 89 let, vysloužil přezdívku Zlatý hoch Hollywoodu, ač k typickým hollywoodským hercům nikdy nepatřil. „Mám pocit, že ho dobře znám, i když je to jenom z pracovních příležitostí,“ vzpomíná na ikonu Hollywoodu herec a dabér Pavel Soukup, který Redfordovu postavu dabuje třeba ve filmu Tři dny Kondora.
Pane Soukupe, máte nějakou vzpomínku na jeho hlas, co se vám vybaví? Nějaká jemnost, drobnost.
Bože, to nevím hned z místa. Vždycky byla velká lahoda sejít se s Robertem, i když jsem se s ním v životě nesetkal. Přesto mám pocit, že ho dobře znám, i když je to jenom z pracovních příležitostí.
Mně se nejvíc zamlouval v Podrazu, říká o Redfordovi dabér Pavel Soukup. Poslechněte si celý rozhovor o legendě Hollywoodu
Je to velká škoda, když odejde velký, velký, velký herec, a špatná zpráva při tak špatném počasí, jaké máme dnes.
Pojďme na to zavzpomínat. Trochu s nadsázkou, jaká jeho role se vám nejvíc zamlouvala?
Mně se nejvíc zamlouval v Podrazu, a to jsem nedaboval. Film, kterému jsem v podstatě napoprvé ani neporozuměl, jsem pak viděl asi desetkrát a měl jsem z toho čím dál větší zážitek. To ale byla moje divácká radost, nikoliv profesní.
Vy, když dabujete, pane Soukupe, tak ten film vidíte dopředu, nebo si to užíváte v reálném čase?
Většinou to bývá jen v reálném čase.
Když se na film zpětně díváte, umíte si to užít i jako divák?
Jo, když se povede dabing v dobrém filmu, tak samozřejmě se na to rád podívám. Nepřeháním to, ale rád se podívám třeba na Tři dny Kondora.