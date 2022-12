Jedinečný talent, drogy i alkohol. Nový životopisný snímek představuje zpěvačku Whitney Houston

Za sebou měla velké úspěchy a spousty „nej“ podpořené několika rekordy. Zpěvačka Whitney Houston ale zažívala i těžké chvíle. Částečně za to mohly i drogy, na kterých se stala závislá. Jaký byl život jedné z nejznámějších zpěvaček hudební historie ukazuje nový film I Wanna Dance with Somebody. Washington 19:36 21. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na jedné straně jedna z nejtalentovanějších zpěvaček své generace s šesti hudebními cenami Grammy - na straně druhé drogy, alkohol a nevěra.

Do kin vstupuje snímek mapující život slavné zpěvačky Whitney Houston

Píše se únor 1983 a mladá Whitney Houson vystupuje se svojí matkou v noční klubu v New Yorku. Právě tam ji objevil producent Clive Davis a okamžitě s ní podepsal nahrávací smlouvu. I tenhle zlomový okamžik nový snímek I Wanna Dance With Somebody připomíná.

Za filmem stojí mimo jiné i scenárista Anthony McCarten, který s životopisnými snímky má zkušenosti - v roce 2014 napsal Teorii všeho o teoretickém fyzikovi Stephevenu Hawkingovi a před čtyřmi lety zaujal filmem Bohemian Rhapsody o kapela Queen. V jeho aktuálním filmu si slavnou americkou zpěvačku zahrála herečka Naomi Ackiová.

145 minut dlouhý snímek nabízí ty nejznámější hity americké zpěvačky. Nechybí v něm I Wanna Dance with Somebody, Higher Love, ale i I Will Always Love You.

Sama Whitney Houston se do paměti fanoušků zapsala taky hlavní rolí ve filmu Osobní strážce, kde si v roce 1992 zahrála po boku Kevina Costnera.

Americká ikona se tehdy dostala poprvé k filmu a podpořila tak svoji úlohu výrazné zástupkyně afroamerické společnosti v showbusinessu.

Její život nabral nový směr v roce 1992 sňatkem s americkým zpěvákem Bobbym Brownem, jemuž o rok později porodila dceru Bobbi Kristinu. Mezi partnery docházelo k nevěrám i napadení, Houston po čase přiznala závislost na marihuaně a kokainu. Manželství se rozpadlo po 14 letech.



Whitney Houston zemřela nešťastnou náhodou utonutím ve vaně hotelového apartmá, k její smrti ale přispěla také srdeční choroba a kokain, jehož byla zpěvačka chronickým uživatelem.