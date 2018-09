Americký herec a rapper Will Smith slaví padesáté narozeniny. K jubileu si nadělil překonání strachu

Americký hudebník a herec Will Smith v poslední době nebojuje s mimozemšťany nebo roboty, ale s vlastním strachem z výšek. V úterý slaví 50. narozeniny a nadělil si zážitek s pořádnou dávkou adrenalinu. Herec známý z filmů jako jsou Muži v černém nebo Já, robot se chystá na bungee jumping. Skákat bude z vrtulníku nad Velkým kaňonem v americké Arizoně. Los Angeles 8:10 25. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Mladík z Filadelfie se poprvé proslavil jako rapper na sklonku 80. let pod přezdívkou The Fresh Prince. Rapovat začal ve 12 letech a čtyři roky nato už jeho skladbu Girls Ain't Nothing But Trouble hráli v rádiu.

Hip-hopové duo DJ Jazzy Jeff a The Fresh Prince se rychle proslavilo. Dostali cenu Grammy, ale další deska už nebyla tak úspěšná a Will Smith se dostal do svízelné situace.

Jak sám přiznal na svém YouTube kanálu, utrácel jako blázen za drahé oblečení, auta i motorky, ale nezaplatil daň z příjmu a jeho dluh se vyšplhal na téměř tři miliony dolarů. Úřady mu nakonec řadu věcí zabavily v exekuci.

Will Smith se ale odrazil ode dna díky nabídce hrát v seriálu The Fresh Prince of Bel-Air, kde – bez předchozích hereckých zkušeností – ztvárnil tak trochu sám sebe: teenagera z Filadelfie, který přijede žít za bohatými příbuznými do Los Angeles.

Úspěšný sitcom se dočkal celkem 148 dílů a odstartoval Smithovu hereckou kariéru. Na jejím začátku se proslavil ve snímcích jako Mizerové nebo Muži v černém, kde využil i své hudební nadání pro stejnojmennou píseň.

Smith také nazpíval úvodní píseň k filmu Wild Wild West, steampunkové komedii z Divokého západu. Kvůli roli v tomhle snímku mimochodem odmítl hrát postavu Nea v Matrixu, což si možná později trochu vyčítal.

Kromě toho, že stále točí další filmy a v několika z nich hrál spolu se svými dětmi, pokračuje i v roli rappera. Podílel se tak například na hymně letošního šampionátu Žij naplno.

A s životem naplno pro Smithe souvisí i boj se strachem, který podle něj lidi zbytečně paralyzuje. „Když se bojíte, nevyužijete příležitosti, které byste měli využít, abyste uskutečnili své sny. Strach je v pořádku. Ale někdy je třeba ho překonat a udělat to,“ vysvětluje Smith na svém YouTube profilu, který sledují přes tři miliony lidí. Na něm zveřejňuje třeba videa z potápění v oceánu nebo skákání s padákem.

Seskok z helikoptéry na laně nad Grand Canyonem je reakcí na výzvu fanoušků v rámci charitativní kampaně. Smith se chce v rámci oslavy narozenin vrátit tam, kam se jako malý bál na rodinném výletě jen nakouknout, a překonat tak svůj strach.