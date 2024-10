Z hecu je Oscar! Studenti filmové školy v Písku převálcovali konkurenci a jedou si pro ocenění

Rovných dvacet let už je v Jihočeském kraji vysoká škola filmových umění. Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku slaví. Její současní i bývalí studenti už se setkali, společně debatovali s dalšími filmovými tvůrci, pouštěli si filmy a školili se. Ale také se bavili. A oslavy trvaly dva dny! Písek 23:25 7. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Byl důvod. Se školním výročím se sešel i mimořádný úspěch několika absolventů. „K letošnímu dvacátému výročí jsme dostali dva obrovské dárky. První byl od Poliny Kazak, která natočila animovaný snímek Plevel, což byl jediný český zástupce v Cannes, a to nejenom mezi studentskou tvorbou, ale i profesionálními filmy. Je to unikátní snímek malovaný na sklo a jeho mladá autorka na něm pracovala skoro tři roky. Je to opravdu časově náročná technika. Nádherná, ale velmi náročná,“ popisuje ředitelka FAMO Vladana Terčová.

„A dalším obrovským úspěchem byla nominace na studentského Oscara, kterou Pavel Sýkora, Viktor Horák a Petr Pelech proměnili. Jenom zatím nevíme, jestli to bude zlato, stříbro, nebo bronz. To se dozvíme až 14. října, kdy si pojedou do Londýna cenu převzít,“ dodává.

Jejich krátkometrážní film Krajan o jednom nočním setkání za druhé světové války už získal i cenu na studentském festivalu FOFR. Na Oscara si kluci přihlásili film sami. „Začátek byl vtipný, protože to byl spíš hec. Jeden jejich spolužák si svůj film přihlásil, a oni si řekli, tak to zkusíme taky. Vyplnili přihlášku, odeslali, ale mysleli si, že je to jen taková hra na Oscary. Netušili, jakou vážnost ocenění má,“ usmívá se Vladana Terčová.

V minulosti ho u nás získal například Jan Svěrák za fiktivní dokument Ropáci (1989) nebo Darja Kaščejevová za animovaný snímek Dcera (2019). Studentské Oscary, Student Academy Awards, uděluje americká Akademie filmového umění a věd, a to s plnou vážností i podporou. Vítězové mohou usilovat o sošku i v hlavní soutěži. V historii už se jim to povedlo patnáctkrát.

Letos se o Student Academy Awards ucházelo 2683 filmů ze 734 filmových škol z celého světa. „Z přihlášených snímků se vybíralo do užšího výběru a do finále se pak probojovalo asi šest filmů. V té chvíli se pořadatelé našim klukům ozvali a vedli s nimi on-line rozhovory. No, a pak jim najednou oznámili, že cenu získali!“

