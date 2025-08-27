Začal filmový festival v Benátkách. Cenu za celoživotní dílo získal Herzog, premiéru bude mít snímek Otec
V Benátkách začal letošní ročník filmového festivalu. V hlavní soutěžní kategorii se představí 21 filmů, premiéru ve středu měl nový snímek italského režiséra Paola Sorrentina. Cenu za celoživotní dílo dostal německý režisér Werner Herzog. Premiéru má později večer i film Otec režisérky Terezy Nvotové, který vznikl v české koprodukci.
Herzoga pořadatelé při předání ceny označili za „posledního velkého dědice německého romantismu“. Dvaaosmdesátiletý režisér známých snímků Nosferatu – Fantom noci či Fitzcarraldo v Benátkách uvede své nové dílo – dokumentární film Ghost Elephants (Přízraky slonů).
Oslavnou řeč pronesl další nestor světové kinematografie Francis Ford Coppola, který vyzdvihl rozsáhlý záběr Herzogova díla. „Nebyl jen schopen naplnit stránky encyklopedií, Werner je encyklopedií,“ uvedl americký filmař.
„Vždy jsem chtěl být dobrým vojákem filmu, a k tomu je zapotřebí vytrvalost a smysl pro povinnost,“ uvedl Herzog. Cenu za celoživotní dílo letos dostane i americká herečka s českými předky Kim Novaková.
Začátek benátského festivalu letos poznamenaly debaty o postoji filmové přehlídky k válce v Pásmu Gazy. Desítky filmových umělců vyzvaly organizátory akce, aby stáhli pozvání pro některé herce, kteří veřejně podporují izraelskou armádu a její počínání v Pásmu Gazy. To ředitel přehlídky Alberto Barbera ve středu na tiskové konferenci odmítl s tím, že festival nechce nikoho cenzurovat.
Barbera dodal, že přehlídka zároveň neodvrací zrak od utrpení Palestinců. V hlavní soutěži se věnuje válce dokumentární film The Voice of Hind Rajab (Hlas Hind Radžabové) s autentickým telefonátem palestinské dívky, která se nachází se svou rodinou pod izraelskou palbou a prosí o pomoc.
Hlavní festivalovou soutěž zahájil nový film La Grazia (Milost) Paola Sorrentina o morálním dilematu italského prezidenta, který je katolíkem, když dostane k podpisu zákon o eutanazii.
V sekci Orizzonti se pak představil snímek Mother (Matka) makedonské režisérky Teony Strugarové Mitevské o několika dnech v životě matky Terezy, když v indické Kalkatě čeká na odpověď z Vatikánu, aby mohla založit vlastní řád. Ve středu večer od 21.30 má v sekci Orizzonti premiéru i snímek Otec režisérky Terezy Nvotové v slovensko-česko-polské koprodukci.
V hlavní soutěži festivalu v Benátkách se letos představí 21 filmů. Porota vedená americkým režisérem Alexanderem Paynem oznámí, komu udělila Zlatého lva a další festivalové ceny, v sobotu 6. září.