Žáci prvního stupně natočili film o pandemii. Ukazují tehdejší zákazy a omezení dětskýma očima

Zapomenutá generace. Tak se jmenuje film, který o pandemii covidu-19 natočili žáci z prvního stupně Základní školy Englišova v Opavě. A uspěli s ním už na několika domácích festivalech. Dětskýma očima se snaží ukázat, jak těžké bylo zvládnou všechny tehdejší zákazy a omezení. Byli tehdy v první třídě. Opava 19:10 10. dubna 2023

Opuštěné třídy, tiché chodby, prázdná sportoviště. Jedenáct minut popisuje časosběrně, jak se měnil svět nadšení po prvním vysvědčení v první třídě v nečekanou realitu a první uzavření škol v březnu 2023.

Děti ze základní školy v Opavě pojmenovaly film Zapomenutá generace

„Chvíli jsme si ještě hráli, ale jenom chvíli,“ zní ve filmu. Následně se zakázalo dětem chodit do škol. A potom byly děti doma jenom s počítačem, pak mohly do školy, pak musely zase domů. Roušky, respirátory a testování, to všechno film zachycuje.

Film dostal ocenění už na třech domácích festivalech a zaujal také v mezinárodní soutěži A-filmteensfest, kde prošel do finále. Dnes už jsou z malých herců čtvrťáci.

„Já už jsem se úplně změnila, a když se na to koukám, mám pocit, že to je úplně jiná osoba,“ posteskla si Sofie. Souhlasí s ní i další členové filmového štábu.

„Já vzpomínám na to, jak jsme tady hráli a natáčeli, jak si hrajeme s rouškama,“ říká Ondřej.

Proč je film dobrý? Proč si děti myslí, že dostal tolik cen? „Protože jsme postupovali týmově. Máme dobré režiséry a dobré střihače,“ myslí si Lukáš.

Kameru do šuplíku neschovali. Už chystají další společný film o energiích ve všech podobách.

„O obnovitelných zdrojích energie a o neobnovitelných zdrojích. Už to natáčíme, abychom to stihli ještě někam dát do soutěže,“ vysvětlují děti.

Všichni spoluautoři covidového dokumentu jsou členové školního mediálního kroužku. Právě tam vznikají nové nápady.