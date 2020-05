Začíná světový filmový festival We Are One, představí se i české snímky

Krátkým animovaným snímkem Bird Karma na síti YouTube začne mezinárodní filmový festival, který zdarma představí více než sto celovečerních filmů, dokumentů, krátkometrážních filmů či debat s tvůrci a umělci. Do projektu s názvem We Are One: A Global Film Festival (Jsme jeden: Světový filmový festival) se zapojily přes dvě desítky filmových festivalů, z nichž řada musela kvůli pandemii zrušit své letošní ročníky. Los Angeles 6:32 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do festivalu We Are One se zapojí i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který letošní ročník zrušil kvůli koronavirové pandemii. (Ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Světový festival We Are One: A Global Film Festival od pátku do 7. června každý den v určené časy zpřístupní několik snímků, filmoví fanoušci budou moci zhlédnout zdarma i několik premiér. Poprvé se představí například dokument Iron Hammer o čínské volejbalistce a trenérce Lang Pching, které se přezdívalo „železné kladivo“. Premiéru bude mít i dokument o americkém fotografovi Ricky Powell: The Individualist. Poprvé on-line budou mít diváci možnost vidět film Opičí muž (Eeb Allay Ooo), který vyhrál festival v Bombaji.

Kulturní tipy: koncert Anety Langerové, otevírání nové galerie v Holešovicích a inscenace Jak sbalit ženu 2.0 Číst článek

Debat přenášených přes youtube do celého světa se zúčastní Francis Ford Coppola, Steven Soderbergh, Pong Čun-ho, Guillermo del Toro, Jane Campionová či Claire Denisová. V doprovodném programu si na své přijdou i milovníci hudby.

Na výběru filmů se podílelo celkem 21 festivalů z celého světa. Do projektu se zapojily přehlídky v Cannes, Berlíně, Londýně, Locarnu, San Sebastiánu, Sarajevu, Tokiu či Benátkách.

Festival Karlovy Vary

Z Česka se přidal Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se rozhodl světovému publiku představit československou klasiku Oldřicha Lipského, film Adéla ještě nevečeřela z roku 1977. Podle festivalového programu ho budou zájemci moci zhlédnout od 7. června.

Soudce řešil případ dalšího ze sexuálních predátorů ze snímku V síti odklonem. Zástupkyně podala stížnost Číst článek

V rámci bloku Future Frames, který se soustředí na mladé tvůrce, vybral karlovarský festival čtyři krátké filmy. Jsou jimi Furiant Ondřeje Hudečka (Česko), Všechno dobře dopadne Patricka Vollratha (Německo/Rakousko), Nájemnice Klary Kochańské (Polsko) a Hřejivá komedie o depresi, šílenství a nesplněných snech Michala Ďuriše (Slovensko). Mezinárodnímu publiku se představí také pořad Marka Ebena Na plovárně.

Ačkoli bude festival zdarma, budou moci během něj diváci přispívat na účty řady světových organizací, které bojují s pandemií i jejími důsledky. Jsou mezi nimi Světová zdravotnická organizace (WHO), Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF), Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Save the Children či Lékaři bez hranic.